竹縣發表2026消防月曆 (圖)

耶誕歡樂市集12/13登場 募資挹注竹縣弱勢
（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園合作發起耶誕小鎮歡樂市集，將於12月13日登場，社會處今天說，此次市集募資將專款挹注竹縣社會救助金專戶，應用於急難生活扶助等。中央社 ・ 13 小時前
少女的祈禱終於實現！竹縣消防猛男月曆登場 限量3500份
新竹縣消防猛男22日竹北遠百大秀冰塊腹肌，以宣傳2026年消防形象宣導月曆，現場安排垂降、救援、救護以及切割等戰技表演，讓現場民眾熱血沸騰，此外還有攻城獅慕獅女孩舞蹈表演，與民眾大跳16蹲玩互動。副縣長陳見賢出席活動，表達對消防工作的支持與謝意，並宣布民眾23日起可於全縣15個消防分隊，以5張發票兌換最新消防猛男月曆。中時新聞網 ・ 13 小時前
竹縣消防形象宣導月曆發表
新竹縣政府消防局推出二○二六年消防形象宣導月曆，昨（廿二）日正式於遠東百貨竹北店舉辦發表會，現場安排攻城獅慕獅女孩舞蹈表演、消防宣導Q&A搶答遊戲，並展現各項救災工作也出動消防機器人，新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席，展現對消防工作的支持與謝意，民眾於二十三日起可於全縣十五個消防分隊，以五張發票兌換，活動現場也將安排月曆主角簽名及拍照。在新竹縣二○二六年消防形象宣導月曆發表會中，消防局安排各月份月曆主角於現場展各項現救災救援工作，包含高空垂降及斜降、擔架繩索救援、救護處置、破壞器材切割、消防越野機車，以及已使用於火場的消防機器人等，展現消防員不畏艱險、用運科技全力救災的一面。新竹縣副縣長陳見賢昨（廿二）日指出，由新竹縣消防局製作的消防形象宣導月曆一向都受大眾好評，也感 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
竹縣發表2026消防月曆 憑5張發票可兌換
（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）竹縣消防局今天發表2026年消防形象宣導月曆表示，明天起可至縣內15個消防分隊，以5張發票兌換1份、每人限兌換2份，共限量3500份，發票將捐竹縣弱勢團體或機構。中央社 ・ 13 小時前
【公告】力肯董事會決議召開114年第1次股東臨時會(新增議案)
日 期：2025年11月21日公司名稱：力肯(1570)主 旨：力肯董事會決議召開114年第1次股東臨時會(新增議案)發言人：溫銘漢說 明：1.董事會決議日期：114/11/212.股東臨時會召開日期：114/12/193.股東臨時會召開地點：新北市八里區中山路一段95號二樓「大埤頂市民活動中心」4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：本公司章程修訂案6.召集事由二：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案7.召集事由三：其他議案(1)：解除董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：114/11/2010.停止過戶截止日期：114/12/1911.其他應敘明事項：無中央社財經 ・ 1 天前
對自己好一點 到嘉義阿里山來趟微奢年終假期
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】一年將盡，是時候給自己一點獎勵！結束一整年的忙碌，最值得的犒賞不一定要遠行，也許台灣好報 ・ 1 天前
不是雙北！2024家庭儲蓄排名出爐 這縣市奪下全國冠軍
馨傳不動產統計主計總處公布2024年各縣市家庭平均儲蓄金額，台北市、新北市竟然都不是冠軍，讓外界大感詫異。最會存錢的第一名市新竹市，每個家庭每年平均可存下40萬8671元，而苗栗縣也讓人跌破眼鏡，奪得第二名，家庭平均年儲蓄金額為37萬3640元。鏡報 ・ 1 天前
藍推地方制度法修正 蘇巧慧：因人設事
（中央社記者黃旭昇新北22日電）民進黨立委蘇巧慧今天出席樹林區濟安宮活動時說，地方制度法原本以人口多寡設定副首長名額，如今台北市人口減少，本來就該調整，但國民黨「因人設事」，不是好的立法態度。中央社 ・ 13 小時前
影/竹北馬路驚見「粉筆罰單」！ 已56張入國庫
近日有民眾於社群平台上threads上發文，並指出新竹竹縣竹北市博愛街與博愛街310巷口處，被警方劃上許多粉筆字跡，開出許多罰單讓國庫進帳，離譜景象引發民眾的廣泛關注和討論。也被原PO驚呼：「這是什麼拖吊熱門景點嗎」。對此，警方也做出回應了！中天新聞網 ・ 1 天前
富邦集團運動家庭日！6000名員工及家人同樂
[NOWnews今日新聞]富邦集團今（22）日於輔仁大學運動場舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，以「勇續e世代減碳悍未來」為主題，集結各公司組成8大區隊精彩競賽，吸引近6千位富邦員工和家人齊聚一堂，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
民進黨中央開除「月世界」垃圾山主謀李有財黨籍！發布聲明：國民黨勿見獵心喜
高雄「月世界」一帶近期遭爆，有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，幕後主謀是民進黨籍碧紅里里長李有財父子。民進黨中央今（22）日表示對李有財祭出開除黨籍處分，並且強調，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處。不過民進黨在聲明中仍不忘提到國民黨，「請國民黨勿見獵心喜，刻意帶風向」。中天新聞網 ・ 12 小時前
跨領域科學排名 北科大緊咬成台交清躋身
[NOWnews今日新聞]英國高等教育評比機構泰晤士高等教育（THE）近日公布「2026跨學科科學排名」（InterdisciplinaryScienceRankings），台灣共有7所大學躋身全球前...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
創新界奧斯卡獎落台灣！興采RePUra™讓複合紡織品真能「回收再生」
被譽為「創新界的奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）今年於11月20日在美國亞利桑那州盛大舉行，由興采集團攜手工研院共同研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」技術成功入選，讓台灣研發實力再度受到國際肯定！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
網戀陷阱多 警民合作成功拆穿愛情騙局
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所在114年11月21日上午接獲轄內當舖員工通報，稱有 […]民眾日報 ・ 13 小時前
IMF傳12月初對中國進行第四條款磋商 卡茨將訪華
國際貨幣基金組織（IMF）二號人物、第一副總裁卡茨（Dan Katz）傳將訪問中國，並加入第四條款磋商。消息指出，卡茨將加入對中國經濟進行年度審議的代表團，預計卡茨還將參加政策討論並在北京會見政府官員。中時財經即時 ・ 14 小時前
樂遊竹縣套票開賣 99元暢遊獅山線
記者彭新茹∕新竹報導 新竹縣政府推出全新四款「台灣好行樂遊竹縣套票」，…中華日報 ・ 1 天前
月世界案外案市府控立委抹黑喊告 陳菁徽反批陳其邁提告是神邏輯
高雄月世界「垃圾山」意外出現政壇角力案外案，藍綠互指主嫌李有財與對方政黨關係密切。日前國民黨立委陳菁徽在臉書貼出李有財競選海報，指高雄市長陳其邁曾力挺李有財，高市府隨即表示照片是李男自行合成上網散布，中廣新聞網 ・ 13 小時前
遭陳菁徽惡意連結喊告 陳其邁再酸「這種邏輯聽了3條線」
「月世界」垃圾山偷倒案，國民黨立委陳菁徽昨（21日）以一張合照，發文指高雄市長陳其邁力挺涉案的李有財，遭陳其邁喊告；陳其邁今（22日）下午出席活動受訪時強調，陳菁徽惡意連結來進行政治抹黑，這是政治歪風，「這種邏輯真的是讓人家聽了三條線，聽不懂她在講什麼!」。自由時報 ・ 13 小時前
新竹縣某國中女師墜樓身亡！曾投訴遭霸凌
據《ETtoday新聞雲》報導，校方表示，事發當日上午，1名教職員在校園內意外墜落，校內人員隨即通報119，並依「校園安全事件通報作業」啟動校安通報。校護與相關人員第一時間趕赴現場協助，救護人員到場後迅速將該名老師送醫。校方對此深感哀痛，並在接獲消息後持續關注其醫療...CTWANT ・ 1 天前
火光衝天！台中潭子2樓鐵皮工廠大火 半小時燒光150平方公尺
台中市消防局接獲報案後立即派遣43名消防人員及17輛各式消防車前往搶救。據消防局指出，火警於上午11時46分通報，第一大隊及頭家厝分隊等共7個單位迅速趕赴現場，由組長許修豪擔任指揮官。火勢主要集中於1、2樓，火煙竄出猛烈，消防人員立即施行水線攻擊，約於中午12時16分成...CTWANT ・ 1 天前