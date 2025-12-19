竹縣石磊國小一甲子校慶，縣長楊文科親臨見證「泰雅薪火六十情」，贈匾祝生日快樂。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣尖石鄉後山極偏遠學校「石磊國民小學」十九日舉行六十週年校慶，縣長楊文科親自前往與師生、校友及部落族人共同歡慶「石磊 Quri 織夢地 泰雅薪火六十情」，由師生與家長共同演出泰雅傳統歌舞揭開序幕，展現部落熱情與文化自信。

楊文科除親自贈匾誌慶，更帶領眾人將願景裝入時空膠囊，相約十年後再度見證石磊國小的成長與光榮。

? 楊文科說，石磊國小自民國四十五年設立分班以來，孕育出深厚的泰雅文化底蘊，從縣府到這裡需花二個小時，一路上看到尖石鄉各項進步，尤其道路都非常平坦，這裡民風純樸，學校校友們，各各都有很好的事業發展，相信未來學校能夠更加進步，同學學業更上一層樓。

廣告 廣告

? 楊文科提到，這幾年縣府也對石磊國小投入超過一千五百八十萬元經費，協助完成多項重要改善，包括校舍耐震補強、門窗與廁所更新、球場地坪整建、消防設備與監視系統提升、廚房與健康中心設備及水源管線與水塔基地改善等全面升級，希望讓石磊國小的學習環境更安全、更舒適，也更符合現代教學需求，期許偏鄉學校持續培育出更多優秀人才。

教育局長蔡淑貞說，石磊國小學生規模雖然僅五十九人，但近年表現極為亮眼，不僅榮獲一一二年度教育部學生學習扶助績優領航團隊獎，更在一一三年度獲評為數位學伴績優學校。感謝學校利用數位科技接軌國際，讓部落的孩子在山谷中也能擁有寬廣的視野。

?