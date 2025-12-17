竹縣社區規劃師計畫12/27開訓 提案徵選同步啟動

▲114新竹縣年社規師招生說明會互動花絮。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府於16日舉辦「114年新竹縣社區規劃師駐地輔導計畫」說明會，向現場約70名縣內居民、社區夥伴、團體、青年及有志投入社區行動的民眾，完整介紹今年度的課程架構、招募規劃與實作提案方向。今年以主題 「從社區開始，讓綠意發生」 作為年度精神，期盼透過制度化的培訓、跨域協作與亮點提案徵選，共同推動新竹縣生活環境的永續轉變。

交通旅遊處表示，114 年新竹縣社區規劃師駐地輔導計畫說明會，讓無論是首次接觸社規的新朋友，或希望深化專業的社區規劃師夥伴，都能在今年的學習與提案旅程中找到自己的位置，讓綠意、行動與創意在新竹縣的各個角落持續萌芽與發生。

廣告 廣告

114年度的培訓活動將從12月27日正式展開，啟動18堂的「114年社區規劃師培力課程」。總體規劃著眼於永續生活、地方觀察、空間語彙、社區走讀、材料與工法概念、協作方法以及提案撰寫等內容，協助第一次接觸社區規劃的學員快速建立行動基礎，使學員能在短期內掌握社區規劃師應具備的核心能力。課程預計招募約40至50名新進學員，鼓勵對公共議題、社區環境、地方永續與創生感興趣的縣民、在地青年與公部門同仁踴躍參與。

另鼓勵已完成結訓的新竹縣社區規劃師參與，安排有深化實務能力、掌握社會脈動、精進設計方法，並以跨域視角提升在地協作能量的增能回訓課程，作為參與今年提案徵選的暖身準備。然而新竹縣社區規劃師最具魅力的部份即為實作時的相互協作，展現出地方上共情共創的家族意識，以現地操作、實境討論與輔導陪伴的方式鼓勵建構社區互助模式及社規師實作培力的深化精進，能讓學員們親身體會不同地區與團隊的執行方法及經驗。

今年的亮點提案徵選有著個人型的小規模、可實現的社區改善構想模式，例如綠美化行動、生態友善空間、小型公共場域改善等，也規劃有團體型的「公私協力跨域整合」與「公民社區」等類別，著重整體社區空間改善、在地資源串聯及公民參與深化。從主管機關到個人，從國有地到私有地，從短期的地方生活改善到長期的合作計畫，透過縱橫兼備的分級分類制度，讓不同程度與能量的單位、社區與公民皆能找到適合的行動入口。

交通旅遊處表示，自101年重啟社區規劃師制度以來，已累積超過千位學員與三百餘件亮點成果，形成一張跨世代、跨領域的社區行動網絡，「永續x空間x生活」是所有新竹縣社區規劃師的初心，在「永續設計、空間基礎、社區營造、在地創生與生活創造」的實務專業上，強化應用於今年的課程之中，更規劃了系統化的提案輔導模式，帶動更多居民投入公共事務，使「從社區開始」的精神落實於每一處日常生活場景。