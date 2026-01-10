竹縣社大聯合成果展登場 串聯鄉鎮市展現終身學習成果

竹縣社大聯合成果展，學員以「鄉鎮市地方特色」為主題，進行不同形式創作，實踐「學習不中斷、人生不設限」的目標。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣竹北、竹東社區大學聯合成果展十日在東興國中展開，由新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科與各界代表攜手到場支持，並頒發獎勵金表揚社大優良教師。

竹縣府表示，學員以「鄉鎮市地方特色」為主題，進行不同形式創作，包括舞蹈、音樂及武術等，展現地方獨有地景風貌與人文活力，現場宛如課程展示、動態演出與跨域交流盛會，呈現社區大學多年來深耕地方、陪伴縣民共學同行的豐碩成果。

陳見賢表示，感謝社區大學主任曾慶祺及老師們的努力，讓所有社大成員都能開心在這個大家庭裡學習，而且課程豐富多元，學員們想學什麼就學什麼，看到大家的成果非常感動，期盼讓所有長輩活到老、學到老，縣府會持續推動。也特別恭喜所有受獎的優良教師，感謝他們辛苦帶領學員一起學習、一起成長。?

教育局長蔡淑貞表示，去年度竹北與竹東社大共開設五百五十九門多元課程，選課學員人次逐年增加達九千零七十七人次，課程內容涵蓋生活素養、文化藝術、環境永續與公共議題，讓終身學習走入社區、貼近生活，實踐「學習不中斷、人生不設限」的目標。

在跨域合作方面，竹北社大攜手清華大學USR計畫以關西文化永續為主軸設計系列活動，與關西鎮錦山國小合作，結合在地文化與自然探索，透過課程、任務與手作，引導孩子自主學習、認同家鄉、實踐夢想，讓學校場域轉化為社區共學基地；竹東社大則與自然谷環境信託教育基地合作，結合環境教育與生態保育議題，發展具地方特色的戶外學習與永續課程，讓民眾在自然場域中學習生態倫理與公民責任。

今年度春季班課程將於三月開課，一月底可向各社大辦公室報名，一起參與在地學習。