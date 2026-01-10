竹縣社大聯合成果展登場 串聯鄉鎮市展現終身學習成果

▲學員展現學習成果，吸引全場目光。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣竹北、竹東社區大學聯合成果展今(10日)在東興國中熱鬧展開，由新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科與各界代表攜手到場支持，並代表頒發獎勵金表揚社大優良教師，學員以「鄉鎮市地方特色」為主題，進行不同形式創作，包括舞蹈、音樂及武術等，展現地方獨有地景風貌與人文活力，現場宛如課程展示、動態演出與跨域交流盛會，呈現社區大學多年來深耕地方、陪伴縣民共學同行的豐碩成果。

副縣長陳見賢說，很高興今天參加社區大學成果展，感謝社區大學主任曾慶祺及老師們的努力，讓所有社大成員們都能開心在這個大家庭裡學習，而且課程豐富多元，學員們想學什麼就學什麼，看到大家的成果非常感動，期盼讓所有長輩活到老、學到老，縣府會持續推動。也特別恭喜所有受獎的優良教師，感謝他們辛苦帶領學員一起學習、一起成長。

教育局長蔡淑貞表示，114年度竹北與竹東社大共開設559門多元課程，選課學員人次逐年增加達9077人次，辦學據點遍及竹北、竹東、芎林、新埔、北埔等9個鄉鎮市，課程內容涵蓋生活素養、文化藝術、環境永續與公共議題，讓終身學習走入社區、貼近生活，實踐「學習不中斷、人生不設限」的目標。

在跨域合作方面，竹北社大攜手清華大學USR計畫以關西文化永續為主軸設計系列活動，與關西鎮錦山國小合作，結合在地文化與自然探索，透過課程、任務與手作，引導孩子自主學習、認同家鄉、實踐夢想，讓學校場域轉化為社區共學基地；竹東社大則與自然谷環境信託教育基地合作，結合環境教育與生態保育議題，發展具地方特色的戶外學習與永續課程，讓民眾在自然場域中學習生態倫理與公民責任。

局長蔡淑貞提到，115年竹北社區大學將迎來創校20週年，本次聯合成果展特別結合周年慶意象，以滋養新竹縣的兩大母親河鳳山溪與頭前溪為策展主軸，串聯9個鄉鎮市，並以各地具代表性的古地名作為攤位名稱，帶領民眾穿越時光，回望土地記憶。同時，規劃與115年7月春季成果展相互呼應，屆時攤位名稱將轉換為現代地名，象徵社區大學在「過去、現在、未來」之間不斷流動與傳承的學習精神。

此外，活動中亦表揚竹北及竹東社區大學表現優良教師共6名，肯定其在教材教法、行政配合、教學成果及公共參與等面向的卓越表現，頒發獎狀及獎金以資鼓勵。縣府期盼透過社區大學持續推動終身學習，深化地方知識學的累積，讓學習成為縣民生活中最穩定而長久的力量，共同打造具有文化厚度與永續視野的新竹縣。

115年度春季班課程將於3月開課，1月底可向各社大辦公室報名，一起參與在地學習，課程查詢網址：

竹北社大https://zb.course.org.tw/

竹東社大https://zd.course.org.tw/course/

豐湖社大https://fonghu.course.org.tw/