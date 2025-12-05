竹縣社宅全國佔比僅千分之二 陽明交大教授：全台最落後

竹縣社宅盟認為縣府應重視民眾居住權益，陳情希望將特色產業專用區（文小5）明確規畫為產業與社會住宅共構用地。（邱立雅攝）

竹北近10年人口大幅成長，帶動房價與租金持續飆升，新竹縣社會住宅推動聯盟認為新竹縣府應採取更具公共利益的基地運用，5日在縣府大門喊話，建議新竹縣都市委員會將特色產業專用區（文小5）明確規畫為產業與社會住宅共構用地，並採取3樓以下產業使用、3樓以上社宅使用模式，使土地兼顧經濟發展與居住正義。

社宅盟統計，竹北市目前兩房租金普遍落在2到3萬元，3房甚至突破3.5萬到6萬元，年輕家庭、單親家庭、外地工作者與長者面臨極高的居住壓力。然而，新竹縣社會住宅量能明顯偏低，興辦規模遠不及科技大縣的人口成長速度，使許多家庭難以在竹北安居。

廣告 廣告

研究領域為永續建築、永續都市的陽明交大助理教授曾聖凱指出，新竹縣社宅比例是全台灣最落後，根據內政部不動產資訊平台最新統計，社會住宅至少應該要在5％的比例，以新竹縣24萬戶的家戶數來計算的話，至少要有1.2萬戶社宅，但現在只有396戶，佔比不到千分之一，其中只有132戶在有施工動作，其他都還在紙上談兵，根本沒有進度。

曾聖凱表示，全台灣共規畫了15萬1000多戶社宅，竹縣只佔396戶，佔比是千分之二。可知新竹縣在居住政策上，並沒有跟上城市發展進度。我們不能再等了，要求新竹縣必須要推動社會住宅的進度。

社宅盟認為特色產業專用區位於縣治核心位置，鄰近縣府、司法園區、醫療設施、公園綠帶與既有生活圈，被視為新竹縣最具公共潛力的公有基地之一。社宅盟同時也建議設計成垂直複合式共構，3樓以下配置為產業設施，引入生活服務、文創空間、托育、長照、運動休閒、醫療附屬空間等多元機能，3樓以上採高樓層住宅（含社會住宅）設計，不僅能提供數百戶可負擔居住空間，更能與周邊公園綠帶串聯，形塑友善環境。

5日當天適逢新竹縣都市委員會審議大會，產發處指出，討論議案中也包括當天社宅盟陳情的特色產業專用區，該案初始緣由為財政處為了招商，以都市計畫容許使用變更申請，後續會納入陳情案件裡做充分討論。

不過被指進度落後，產發處長陳偉志也有話說，他表示，目前縣內最新計畫要蓋的社宅共3000戶，分別在竹北、竹東、新豐、湖口共8處，其中竹東仁愛段286地號要蓋280戶、忠義市地重畫區0.29公頃，5日剛通過朝陽路和莊敬路口1.97公頃都市更新土地，未來都會蓋社宅。湖口新湖好室132戶預計117年完工，信勢安居已完成用地變更，正由住都中心規劃設計當中。新豐光星營區也規畫560戶社宅用地。竹北東興圳周邊2筆機關用地，目前已獲內政部都委會專案小組會議通過，將排入大會審議討論，以做後續機關用地的變更。

陳偉志解釋，增加社宅使用和比例問題，新竹縣都市委員會委員很重視，對於民眾陳情，決議組專案小組針對訴求和開發方案審慎討論，不過新竹縣社會住宅因為並非六都，新建社宅由縣府協助用地的協調和審議，住都中心辦理規劃設計與新建。

更多中時新聞網報導

73歲湯蘭花勤保養美貌凍齡

不夠欠揍 琟娜被A-Lin點燃中二魂

登山健行小心 三高族群先循序暖身