竹縣社福市集周六尖石登場 歡迎大小朋友闖關摸彩拿好禮

【記者張沛森／竹縣報導】為推廣社會福利資源、促進社區互助交流，新竹縣橫山區社會福利服務中心周六（22日）上午 10 時至下午 3 時在尖石鄉那山麻谷兒童少年服務據點舉辦「114年度網絡共好、社區同行新竹縣社會福利市集」，現場有豐富多元的攤位外，包括13個遊戲關卡，邀請大小朋友闖關拿限量好禮，還有摸彩券，有機會獲得腳踏車或人氣電器產品。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣幅員廣大，部分偏鄉地區因地理隔閡與資源較為匱乏，致使弱勢家庭與兒少在近用社會福利、醫療保健及教育支持上常面臨挑戰，亟需跨網絡的積極關懷。有鑑於此，活動以「網絡共好、社區同行」為主軸，將福利資源送入社區，打破偏鄉藩籬，讓當地居民、尤其是讓弱勢家庭與有需求的兒少，能夠就近了解與使用各項服務，實踐福利社區化的核心價值。

社會處長陳欣怡表示，當天活動10時開幕儀式由尖石鄉那山麻谷兒童少年服務據點孩子帶來精彩表演揭開序幕，象徵社區力量共融與公私部門協同合作。社會資源需要整合與在地夥伴協力，希望確保每位偏鄉弱勢家庭成員，都能獲得實質關懷與支持。未來也將持續深化各鄉鎮市的社區連結，讓福利服務成為居民日常生活的一部分。

本次社福市集及闖關活動，邀請縣府衛生局、勞工處、原民處及社會處等局處與民間社福團體共同設攤宣導及義賣，活動涵蓋福利諮詢、健康促進、親子體驗、環保教育及在地美食等，期盼打造寓教於樂的社區嘉年華。會場還有大黃蜂機器人與民眾互動，拍照打卡按讚還能拿到精美宣導品。

橫山區社會福利服務中心提到，民眾只要完成闖關集章即可兌換精美闖關禮（限量 500 份）以及摸彩資格，活動尾聲安排摸彩活動，獎項包括頭獎2台腳踏車、二獎微波爐、氣炸鍋，還有不沾鍋具組、掛燙機、快煮鍋及檯燈等家電好禮。期望透過趣味互動與實用好禮，有效凝聚社區向心力，並提升偏鄉民眾對社會福利服務的認知。

