竹縣福客慶豐年 新瓦屋登場

農曆新年將至，新竹縣年度盛事「二○二六福客慶豐年｜FULL客人生」於昨（卅一）日在新瓦屋客家文化保存區隆重登場，特別以「家」為核心，結合客家傳統慶典與現代創意元素，現場有春味市集、春聯揮毫等，副縣長徐元棟也到場與參加開春宴辦桌民眾一同舉杯宣告活動正式啟動，歡迎大家攜手來新瓦屋走春，感受濃濃年節氣氛。

副縣長徐元棟卅一日表示，適逢新竹縣政府文化局三十週年,以回顧新瓦屋為策展主軸，結合馬年豐收意象，串聯園區店家,呈現年節文化與地方生活記憶。很高興今天有很多從各地前來參與活動的好朋友們，參加今年的年味開春宴辦桌，希望讓參與的每個人都能重溫團圓溫暖，一起坐下來好好吃頓飯，享受來自心底的思念與感動，代表縣長楊文科，祝大家新年行大運、大吉大利。

文化局長朱淑敏表示，這次「福客慶豐年」活動為搭配文化局三十週年，除今天活動攤位外，在新瓦屋園區的店家也都推出不同優惠活動響應至三月三十一日，今天大小朋友熱情參與各種不同體驗，其中集章手冊兌換限量吊飾小馬活動，一早就秒殺，沒有領到的朋友們別擔心，文化局決定再加碼，讓加「馬」幸福繼續延續，未來開放領取時間會在文化局臉書公布，希望大家一起來新瓦屋走春，給予支持與鼓勵。

文化局說明，這次在新瓦屋客家文化保存區展出的二組裝置藝術，分別位於遺址區的「生活記憶森林」（住的記憶），設置透明線條框架，精準勾勒「林礽固家灶下」空間輪廓，引導民眾對齊遺址基石，喚起昔日溫馨記憶，並可書寫小卡懸掛於老樹間，讓集體記憶成為連結過去與當下的風景。

另外，在大草坪設置的「文化三十.馬兒一起跑」（行的動能），經過代間共創彩繪的搖搖馬裝置，以奔馬意象象徵文化局三十年來持續前進的力量，歡迎民眾一同尋找「屬於自己那一年」的馬兒。

還有「福客慶豐年」二項集章活動，第一個為「福客限定版五色套印明信片」集章任務，數量有限索完為止，每人限領一張。第二個體驗客家文化「食、衣、住、行、育、樂」集章任務，完成集章可兌換限量馬年小馬吊飾，目前已經兌換完畢，近日將在FB粉絲專頁公布加碼的領取時間，歡迎大家追蹤、按讚。