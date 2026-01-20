竹縣立委落敗後再起？ 王婉諭談新竹市長民調：市民看的是政策

時代力量黨主席王婉諭表示，將認真思考是否投入新竹市長選戰。（圖／CTWANT攝影組）

時代力量黨主席王婉諭昨（19）日談及近期新竹市長民調時表示，從數據中看見跨黨派的支持與認同，未來將認真思考投入新竹市長選戰的可能性，強調新竹市民關注的重點，並非政黨顏色，而是具體、務實的政策內容。

根據《鉅聞天下新聞網》公布的新竹市長最新民調結果顯示，現任市長高虹安以41.96%的首選支持度暫居第一；民進黨陣營則由林志潔以24.38%居次。值得注意的是，王婉諭雖首選支持度為5.74%，但在「第二選擇」支持度上達到10.16%，為所有受訪人選中最高。

王婉諭過去曾擔任第10屆時代力量不分區立委，期間長期關注社福、教育與育兒政策。2024年，她轉戰區域選舉，角逐新竹縣第二選區立委，在藍綠夾殺的三腳督戰局下，雖拿下第二高票，仍以約1萬3千愈票差距敗給國民黨林思銘，飲恨落敗。

近年來，王婉諭以黨主席身分持續就立法院議事攻防及公共議題發聲，政壇也傳出她可能評估投入年底百里侯選戰，挑戰新竹市長高虹安連任之路。對此，她分析民調指出，新竹市民並不會單純依黨派顏色選擇城市領導者，關鍵在於誰能提出具體、可行的政策主張，爭取多數市民認同。

王婉諭也提到，面對現任高虹安尋求連任，市民對其施政表現評價不一，若要形成有效的本土在野挑戰力量，勢必需要更多溝通與合作，她也將認真思考投入新竹市長選戰的可能性。她強調，大新竹的發展始終是她最在意的事，無論是否投入選戰，都會持續為新竹的長遠未來努力。

