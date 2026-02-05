竹縣竹北實中與自強高工 115學年度首屆招生

（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）竹縣府今天說，新竹縣立竹北實驗高級中等學校與自強工業高級中等學校，將於115學年度啟動招生作業，透過普通型與技職教育雙軌並進，提供學生多元的升學與職涯選擇。

新竹縣長楊文科透過文字表示，竹北實驗高中導入部落書院的混齡學習社群制度，結合問題導向、專題導向與現象導向的課程設計，採1學生1課表並將社會情緒學習與生涯探索融入校訂課程，協助學生培養自我覺察、解決問題的能力。

依據縣府資料指出，竹北實驗高中115學年度將首屆招生，預計招收80名學生，採特殊選才、申請入學及免試入學3大管道，竹苗區國中畢業生均可報名。

縣府說，自強工業高級中等學校以對接新竹科學園區與科技產業的人才需求，設有資訊科、電子科及化工科，課程聚焦數位科技應用、專題探究與實務導向學習。

縣府表示，自強高工115學年度首屆招生，名額包含免試入學174名、直升36名、技優甄審12名與體育績優6名共228名，透過升學與證照雙軌，輔導學生在校期間取得國家級技術士證照。

新竹縣教育局表示，將持續結合產官學資源，陪伴學生找到自身優勢，找到合適的就學與學習模式，提供良好的環境，讓孩子安心學習。1150205