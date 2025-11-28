竹縣竹北警分局舉辦社區治安座談會 強化社區安全網

竹縣竹北警分局舉辦社區治安座談會，凝聚治安共識、強化社區安全網，深獲民眾認同。（竹北警分局提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府警察局竹北分局日前舉行「一一四年社區治安座談會」，為落實「治安社區化」政策，特邀集轄內里長、社區協勤組織幹部及社區民眾等共同參與。藉由面對面溝通交流，傾聽各界先進賢達之建言，並強化警民合作，共同打造更安全的居住環境。

座談會中，竹北警分局就政府當前治安重點工作進行說明，並針對「轄區治安」、「識詐宣導」、「交通安全」、「婦幼保護」、「外事宣導」及「政風宣導」等面向加強執行，以提升警勤效能，回應民眾期待。

會中在里長、社區協勤組織幹部及社區民眾的踴躍參與下，各項議題均獲得熱烈討論，與會民眾就社區治安維護、交通秩序改善及打擊詐騙策略踴躍提出寶貴建言，竹北警分局逐一回應相關問題，並承諾持續精進勤務作為，強化巡邏密度及宣導效能。

竹北警分局表示，此次座談不僅成功凝聚社區治安共識，更深化警民合作基礎，展現攜手守護家園的堅定決心，打造更安全、友善的生活環境。