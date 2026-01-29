竹縣第四屆數位創新青年培育 升級「專題實習」深化AI實戰

新竹縣政府推動「數位創新青年培育就業計畫」正式邁入第四屆，昨(28日)召開青年產業人才需求研商會議。

新竹縣政府推動「數位創新青年培育就業計畫」正式邁入第四屆，為回應產業對AI及數位人才的迫切需求，今年度計畫全面升級，力推「專題實習」。召開青年產業人才需求研商會議，邀集企業及大專院校代表，由副縣長陳見賢親自主持，宣示今年將打破傳統實習框架，結合甫於Yourator數位職涯博覽會獲得的熱烈反饋，透過「企業出題、學生解題」的實戰模式，協助青年不僅是「去實習」，更是「帶著技能進場、帶著戰功離場」。

新竹縣副縣長陳見賢二十九日表示，計畫自一一二年推動以來規模逐年擴大，參與學生數超過一千五百人次，今年度更集結了二十家跨領域指標性企業，企業數與產業廣度皆創下歷年之最，展現新竹縣產官學合作的強大動能。他也強調，計畫實習期程規範至少四十五天，定位為高強度的短期實習；為在有限時間內創造最大價值，「專題實習」透過鎖定特定目標執行專案，迅速聚焦並產出具體成果，這種精準的實戰模式，不僅能讓學生迅速掌握職場節奏，更能帶給企業最直接的效益。

教育局表示，今年預計投入企業的黃金陣容，包括緯創資通、智邦科技、義隆電子、普生公司、邁特電子、宜特科技、中強光電、明基材料、聯新國際醫療集團、倍智醫電、倍利科技、六福村、信義房屋、福比公司(全家相關企業)、台灣健康網路平台、臺灣健康生態系公司、聯新國際醫院、弘寬公司、竹北聯新運醫、環電公司等。這些企業將在今年的「專題實習」中扮演關鍵導師角色，提供AI工具導入、ESG永續規劃或數位轉型等高含金量專案，讓青年在優質的企業環境中，直接參與核心業務運作。

今年也獲得全台多所大專院校強力支持，包括臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、中央大學、聯合大學、暨南國際大學、中華大學、元智大學、長庚大學、中原大學、銘傳大學、東海大學、玄奘大學、臺灣科技大學、臺北科技大學、明新科技大學、敏實科技大學、元培醫事科技大學、龍華科技大學及中國科技大學等，產官學三方攜手，共同為青年搭建接軌職場的橋樑。

教育局指出，回顧去年第三屆的亮眼成果，約五十名優秀青年成功媒合至知名企業，獲得企業好評及亮眼成果。如義隆電子帶領5位跨校系實習生組成團隊，以「Copilot365」為題，成功在公司內部挖掘需求並提出AI解方；聯新國際醫療集團則指導學生操作「Odoo」系統，開發數位健康模組，優化使用者體驗。這些成功案例證明，學生具備解決企業真實問題的能力，也為今年全面推動「專題實習」奠定了堅實基礎。

教育局長蔡淑貞表示，今年初計畫團隊首次進駐全台最大「Yourator數位職涯博覽會」，現場數百名學生的反饋顯示，Z世代求職者最在意「實習內容是否具備競爭力」。因此，一一五年度計畫響應「拒絕職場打雜」的呼聲，將以「數位跨域」為主軸，協助學員理解AI如何導入企業流程。

教育局呼籲，有志爭取知名企業實習機會、渴望在畢業前累積實戰經驗的同學，務必把握機會踴躍參加校園說明會，現場將有專人解說與諮詢。詳細職缺與計畫內容，請上新竹縣數位創新青年培育就業計畫官方網站(https://sites.google.com/scenariolab.com.tw/digitalyouth/home?authuser=0)查詢，或鎖定新竹縣政府教育局青年事務科臉書粉絲專頁。