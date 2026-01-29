竹縣第四屆數位創新青年培育 升級「專題實習」深化AI實戰

竹縣第四屆數位創新青年培育，升級為「專題實習」，深化AI實戰，讓實習者「帶著技能進場、帶著戰功離場」。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府日前召開青年產業人才需求研商會議，邀集企業及大專院校代表，由副縣長陳見賢主持宣示今年將打破傳統實習框架，透過「企業出題、學生解題」的實戰模式，協助青年不僅是「去實習」，更是「帶著技能進場、帶著戰功離場」。

陳見賢表示，?今年度計畫全面升級，力推「專題實習」，今年度集結二十家跨領域指標性企業，企業數與產業廣度皆創下歷年之最，展現新竹縣產官學合作的強大動能。

陳見賢說，計畫實習期程規範至少45天，定位為高強度的短期實習；為在有限時間內創造最大價值，「專題實習」透過鎖定特定目標執行專案，迅速聚焦並產出具體成果，這種精準的實戰模式，不僅能讓學生迅速掌握職場節奏，更能帶給企業最直接的效益。

教育局表示，這二十家企業將在今年的「專題實習」中扮演關鍵導師角色，提供AI工具導入、ESG永續規劃或數位轉型等高含金量專案，讓青年在優質的企業環境中，直接參與核心業務運作。Z世代求職者最在意「實習內容是否具備競爭力」。因此，「拒絕職場打雜」的呼聲以「數位跨域」為主軸，協助學員理解AI如何導入企業流程。

教育局三月將前進校園舉辦三場說明會，分別在龍華科大、中央大學及陽明交大，線上線下同步舉行。有志爭取知名企業實習機會、渴望在畢業前累積實戰經驗的同學，務必把握機會踴躍參加校園說明會，現場將有專人解說與諮詢。