竹縣精選5大賞落羽松秘境 迎冬日浪漫美景

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】寒流接連報到，氣溫驟降，也悄悄替新竹縣染上冬季限定的浪漫色彩。各地落羽松林陸續由翠綠轉為金黃、橘紅，點綴山林、水岸與步道景致，成為歲末年初最受歡迎的賞景亮點。新竹縣政府精選縣內新埔、橫山、北埔及湖口五處落羽松秘境，邀請民眾把握最佳轉色期，走進冬日最迷人的風景。

▲湖口鄉畚箕窩溪步道，結合溪岸景觀與生態環境的靜謐路線，步道平緩好走。

新竹縣政府表示，位於新埔鎮的九芎湖步道群，是結合健行與賞落羽松的熱門路線。步道群包含九福、觀南及霽月等三條登山步道，沿途可見成排落羽松點綴山林，隨著季節轉色，展現層次豐富的冬季景觀。旅客健行途中，也可順遊鄰近的陳家農場、金谷農場，一邊運動、一邊感受農村風情，是適合慢遊的新竹縣賞落羽松路線之一。

橫山鄉則匯聚水岸、鐵道與落羽松景致，形成獨具特色的賞景區域。位於竹34號鄉道旁的韓屋大埤，水圳兩側成排落羽松沿岸延伸，轉紅後倒映水面，景色宛如童話場景；而鄰近的內灣親水公園，則可同時欣賞落羽松林與鐵道風光，若抓準時機，還能拍下火車緩緩穿越落羽松林的畫面。賞景之餘，也可順遊內灣老街，品嘗野薑花粽、黑糖糕等客家美食，安排一趟豐富的一日小旅行。

北埔六塘以圍繞愛心湖泊的落羽松景致聞名，緋紅樹影映照湖面，營造出浪漫靜謐的氛圍。沿著水塘周邊漫步，感受冬日微涼空氣與自然交織的景色，是攝影愛好者與情侶喜愛的賞落羽松秘境。

位於湖口鄉的畚箕窩溪步道，則是結合溪岸景觀與生態環境的靜謐路線。步道平緩好走，從茶香步道出發，沿途可欣賞茶園、蓮花池、生態平台與百年龍眼樹等自然景觀。步道旁的落羽松正逐漸轉色，呈現柔和的金橘、紅棕色調，適合慢步細賞，為賞落羽松新亮點。

縣府傳播行銷處長蔡宜綾表示，落羽松屬於杉科植物，葉片細薄如羽毛，隨著寒流來襲逐漸轉為金黃、橘紅色，待葉片凋落時如羽毛般飄落，因而得名。今年冬季轉冷時間較晚，縣內落羽松約於1月上旬陸續轉色，預估美景可持續至2月初，歡迎民眾把握期間，走訪新竹縣各地落羽松秘境，欣賞專屬冬季的限定風景。

