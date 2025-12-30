竹縣經國大橋 慢車道將放寬

時代力量黨主席王婉諭（右二）30日與新竹人本交通協會開記者會，抨擊新竹縣經國大橋改善工程存在慢車道路口衝突等4大致命問題。（王惠慧攝）

時代力量黨主席王婉諭30日與新竹人本交通協會，抨擊新竹縣經國大橋改善工程存在慢車道路口衝突、機車動線不合理、救援動線受阻，以及自行車道缺乏保護等4大致命問題，要求縣府停止工程、重新設計；縣府回應，網傳影片為舊案，已3度開說明會並修正，最終設計已將慢車道放寬。

王婉諭指出，良好的交通工程應以降低衝突、確保安全為首要原則，但現行方案卻在關鍵路口製造直行與右轉車流交織，迫使機車在短距離內急遽降速，卻缺乏足夠的漸變設計與防護措施，事故風險極高。

此外，多處彎道設計也不僅降低通行效率，更增加機車過彎失控的可能性。慢車道實際寬度有限，尖峰時段一旦發生事故，極可能完全阻斷，導致救援車輛無法即時進出，出現「看得到卻救不到」的情況。

王婉諭強調，縣府對外宣稱兼顧自行車與行人友善，但設計卻讓自行車與機車混流、毫無實體隔離，跨縣市銜接配套也尚未完成，在安全疑慮未釐清前就急著發包動工，無異於將預算用在錯誤方向。

時代力量新竹縣黨部竹北主任張育慈表示，歷經多次說明會，民間與專家提出諸多建議，縣府卻僅做片段修正，仍執意保留高風險慢車道，製造更多危險；新竹人本交通協會理事長楊佳晉則建議，應將低效益機車專用道，改為完整的慢車與行人空間。

縣府工務處長戴志君回應，目前網傳影片多是針對民國112年的「舊方案」，後續經歷3次地方說明會後，已廣納民意並完成修正。最終執行方案已於今年11月經內政部國土管理署邀集專家學者審視，確認符合交通設計規範與法規後正式核定。

針對團體質疑慢車道寬度不足，戴志君說明，最終設計已將車道放寬至3公尺，並額外配置1.5公尺的人行道空間。3公尺寬度足以讓救護車進入執行任務，1.5公尺的人行道則可作為臨時安置空間，相關意見後續也會與國土署共同研議。