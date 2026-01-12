竹縣線上申辦輔具 還有語音檔教學

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣的身心障礙者申請生活輔具或醫療輔具，為免舟車勞頓又花時間臨櫃辦理，縣府高齡長照處有個輔具線上申辦系統(https://atonline.sfaa.gov.tw/)，有需要的人只要「低頭」、「滑一滑」就可以在家申辦，網站還提供有系統操作說明，並有教學語音檔，如果線上申辦還有疑問，直接電洽縣北區輔具資源中心(03-5527316)、南區輔具資源中心(03-5111015)，或諮詢各鄉鎮市公所也行。

縣府高齡長照處長許瑜庭說，輔具線上申辦系統(https://atonline.sfaa.gov.tw/)讓身心障礙者在家用電腦或行動裝置，上線填寫相關文件後，上傳就能申請生活輔具或醫療輔具，完成申請後也可查詢案件進度，申辦不僅不受時、地限制，還可加速申辦者取得所需的輔具。

至於縣內的北區、南區2個輔具資源中心也提供現場的輔具租借，種類多元，只要設籍或住在新竹縣，就算是因為一時車禍、摔傷等意外，而有短期或臨時輔具需求，也可提出申請，不限一定得要有身心障礙者的身分。

