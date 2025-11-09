竹縣義消參訪中正消防分隊

新竹縣義消宣導姊妹到基隆參訪消防中正分隊，並進行宣導交流。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

跨縣市消防交流，新竹縣義消宣導姊妹參訪基市消防局中正分隊。為促進義消宣導隊之間的經驗交流，提升防火宣導能量，新竹縣政府消防局第一大隊新豐分隊，十一月初率隊參訪基市消防局中正分隊，進行友隊交流參訪。雙方透過分享防火宣導的經驗與教材，以及宣導的心得經驗分享，並互贈代表當地特色的名產禮物，氣氛熱絡融洽。

基市中正義消宣導分隊長江錚樺，帶領幹事陳麗娟、小隊長程秀梅與宣導大隊總幹事褚金蓮熱情接待。警消單位由中正分隊長朱品豫、承辦人陳高徵等人出席接待。現場展示宣導時候的多種教具與標語、海報等資料，作為輔助防火宣導時的重要教材。

中正分隊長朱品豫指出，許多火災傷亡的原因為逃生不及或逃生太晚，造成火災傷亡。目前宣導的重點會在於擴大「住宅火災警報器」的安裝，居家或社區滅火器的宣導與使用，對於火災初期的時候有很大的功效。

藉由分享與交流不僅加深兩地消防單位的合作關係，也為推動防火宣導與社區安全教育奠定基礎，打造更安全的生活環境。