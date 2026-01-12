竹縣職涯博覽會「拒絕職場打雜」成焦點 數位創新青年培育計畫亮相

▲新竹縣今年第四屆「數位創新青年培育就業計畫」搶先曝光，喊出「拒絕職場打雜」口號，成為全場焦點，引發熱烈迴響。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】全台最大數位職涯盛會「Yourator 2026 數位職涯博覽會」於昨10日圓滿落幕，新竹縣政府教育局推動的第四屆「數位創新青年培育就業計畫」於115年首度進駐參展，即以黑馬之姿成為全場矚目焦點。計畫主打「高含金量、專題實戰」的實習模式，並以「拒絕職場打雜」為核心訴求，精準回應 Z 世代青年對實習品質與職涯競爭力的高度期待，現場吸引數百名青年學子熱烈諮詢，展現計畫在 AI 轉型浪潮下的高度吸引力。

新竹縣政府教育局表示，本次參展過程中，深刻感受到青年對於未來職涯發展的焦慮與渴望。隨著生成式 AI 技術快速普及，學生關注的已不再只是「是否有實習機會」，而是「實習內容是否真正累積職場戰力」。有別於傳統行政庶務型實習，「數位創新青年培育就業計畫」採行「專題式實習（Project-based Internship）」制度，攜手緯創、智邦、義隆、邁特等桃竹苗指標企業，讓學生實際參與 AI 工具導入、ESG 永續發展及企業數位轉型等核心專案，落實「帶著技能進場、帶著成果離場」的實習體驗，獲得現場青年一致好評。

▲縣府教育局團隊現場與學生細心說明，希望讓更多人了解今年度全新計畫。

教育局進一步指出，配合新竹縣政府積極推動「五支箭」政策，竹北 AI 智慧園區已逐步形成具規模的產業聚落。本計畫自112年起，即致力於提前銜接青年學習歷程與產業發展方向，透過「數位跨域創新課程」結合企業實習機制，協助青年累積 AI 實務經驗，同時為在地企業培育穩定的數位人才庫，達成青年就業與產業升級的雙贏目標。

▲新竹縣政府教育局將今（115）年即將登場的第四屆「數位創新青年培育就業計畫」搶先曝光，現場吸引數百名青年熱烈諮詢。

隨著博覽會人氣持續發酵，新竹縣政府教育局宣布115年計畫即將正式啟動，預計於本（1）月底召開「青年產業人才需求研商會議」，邀集重點企業、大專校院及執行團隊，共同研商年度專題方向、AI 應用趨勢及人才媒合機制，確保實習職缺與培訓內容精準對接產業需求。教育局強調，今年計畫規模與企業陣容將再升級，誠摯邀請全台青年學子及企業夥伴密切關注，共同搶搭通往 AI 科技聚落的職涯直達車。更多資訊請至新竹縣數位創新青年培育就業計畫官方網站（https://tinyurl.com/24s8j5go）或追蹤新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁。（圖：新竹縣政府提供）