竹縣自強國中家長會長楊家榮 勇奪世界發明展銅牌

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

竹縣自強國中家長會長楊家榮（右）自主研發的「奈米薄膜結構」專利技術勇奪世界發明展銅牌，縣長楊文科（左）親自表揚，實乃竹縣之光。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

素有「發明界奧林匹克」之稱的第一百廿五屆法國巴黎國際發明展日前公布獎項，新竹縣自強國中家長會長楊家榮憑藉自主研發的「奈米薄膜結構」專利技術，從各國頂尖作品中脫穎而出，榮獲銅牌肯定。

縣長楊文科九日主管會報特別公開表揚楊會長，讚許他從「模具高手」到「國際發明家」之路，是跨域創新的最佳典範，不僅是個人榮耀，更是新竹縣推動技職教育轉型的最佳實踐指標。

楊文科表示，楊家榮的故事為新竹縣推動「適性發展」做了最完美的詮釋，他證明技職教育培養出的不只是技術工，而是具備解決問題能力的創新家。縣府將持續挹注資源優化教育環境，讓新竹縣的學子都能擁有跨領域的競爭力。

廣告 廣告

竹縣府表示，楊家榮此次獲獎的「奈米薄膜結構」，精準切中傳統汽車美容的技術痛點，過去洗車打蠟必須在車體完全乾燥下進行，楊家榮研發的突破性技術，讓車主在車體溼潤狀態下即可直接塗佈，迅速形成長效防潑水保護層。大幅提升施工效率，更嚴格遵循歐盟環保規範，兼具商業價值與永續精神。

楊家榮出身自技職體系的「模具科」，此次結合實務與工作，研發出高端高分子化工材料，令人佩服。他分享，「技職教育教給我最寶貴的，是動手解決問題的能力。」楊家榮將模具訓練中嚴謹、精準邏輯，跨界應用於化工領域的結構改良，成功突破技術瓶頸。楊家榮也呼籲家長，「不要用過去的眼光，限制孩子未來可能。」只要擁有紮實實踐底子與跨領域思維，技職學子同樣能成為各領域的領航者。