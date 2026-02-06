竹縣自強高工籌備處攜手聯合大學 「科技新星」寒假營隊引領國中生技職新視界

竹縣自強高工籌備處攜手聯合大學，「科技新星」寒假營隊引領國中生，探索技職新視界。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣立自強高工籌備處日前攜手國立聯合大學舉辦「二０二六自強科技新星，智慧電資STEAM創客體驗營」，營隊活動突破傳統參訪模式，將國中學子帶進大學專業實驗室，進行「沈浸式學習」與「跨域實作」，課程涵蓋資訊、電子與工業設計等領域，啟發學生對科技教育的興趣 ，未來選擇志向不再迷惘。

自強高工籌備處主任林湧順校長表示，體驗營成功舉辦，為新竹縣學子搭建起一座通往未來的專業橋樑，未來自強高工將持續深耕此類跨域課程，結合AI與智慧製造等前瞻科技，培育更多兼具專業硬實力與創新軟實力的「科技新星」。透過產、官、學的緊密攜手，新竹縣將持續提升技職教育的實作力與競爭力，為臺灣未來的高科技產業注入源源不絕的生力軍。

廣告 廣告

竹縣府表示，學生在專業教授指導下，親手挑戰「點亮第一顆LED」及「機器人程式設計」。透過軟硬體整合的實作過程，不再只是背誦枯燥的課本理論，而是能將科學（STEM）與美學藝術（A）結合，轉化為具備競爭力的「STEAM韌實力」，提前開箱未來技職教育的新樣貌。

縣長楊文科表示，面對AI人工智慧與物聯網趨勢，新世代的技職教育已不再是傳統印象中的黑手工作，而是培養具備智慧財產權意識、能駕馭AI工具的高階專業工程人才，讓孩子們看見技職教育背後擁有的廣闊大學升學進路及產業銜接機會。

教育局長蔡淑貞指出，落實技職教育向下扎根、推動適性探索，一直是教育局的核心目標，引發學員對科技的好奇心，並幫助他們在選擇未來升學路徑時，不再感到茫然。

?