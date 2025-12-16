竹縣舉辦就業博覽會 國軍人才招募歡迎有志青年加入

竹縣舉辦就業博覽會，國軍人才招募，不分男女，歡迎有志青年加入，不少年輕女性也詢問有加。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府主辦的「一一四年新竹縣就業博覽會」十六日在新竹喜來登大飯店登場，吸引求職民眾踴躍參與，活動共邀請四十家知名企業設攤徵才，提供包含科技、製造、餐飲服務等領域的相關職缺，現場求職者在面試官前展現全力以赴、捨我其誰的就業態度，充分顯示出新竹縣蓬勃的就業活力。

新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹縣的勞動力為竹科創造經濟奇蹟，勞動人口也是桃竹苗地區最多，縣府勞工處於年底舉辦就業博覽會，也期望為縣民媒合就業機會、為企業尋覓合適人才，祝福求職者都能找到理想職缺及合適的工作夥伴。

勞工處指出，本次就業博覽會活動，為求職者提供二千六百個以上的在地就業機會，同時也為企業提供尋找優質人才的媒合平台，活動現場不僅有出現許多想要轉職的民眾，也有青年及身障朋友參加。現場也設置跟工作有關的勞動權益之宣導攤位，提供諮詢服務，讓在職涯道路上勇往直前。

陳見賢指出，新竹縣今年上半年失業率為百分之三點三０為全國最低，新竹縣持續致力於改善失業率，積極推動職業訓練、就業媒合等多元就業措施，鼓勵各身心障礙者、中高齡者進入職場，未來將持續培育青年職能，打造幸福就業的願景，讓更多的縣民在家鄉實現職涯夢想。

本次就業博覽會邀集多家產業龍頭共同設攤，大廠齊聚展現企業對新竹縣就業市場的高度重視，也為求職民眾帶來更多優質選擇，要讓來到現場的民眾都能找到屬於自己的舞台，盡情在擅長的領域發光發熱。

而國軍北部人才招募中心也在現場招募有志青年，現場主要係招募十八歲至卅二歲的青年，而服過兵役的青年，只要年齡在卅五歲以下，國軍都非常歡迎參加，男女性皆歡迎，展現國軍部隊性別平權，且從軍後，還可繼續升學，在職進修，提升多元能力。