竹縣舉辦「Z世代工作坊」解鎖兒童、青少年網路生存法則

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竹縣舉辦「Z世代工作坊」，新竹縣市十至十八歲兒少皆可參加， 解鎖兒童、青少年網路生存法則。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

智慧型手機與數位科技的普及為生活帶來便利，也讓兒童及青少年習慣在短影音、社群媒體及各類數位平台獲取資訊、表達想法並建立歸屬。新竹縣政府有鑑於網路人設、公審文化及炎上事件等現象，逐漸成為兒少常見的科技焦慮來源，特別邀請哲學作家朱家安在「Z世代工作坊」中，帶領兒童、青少年解鎖網路生存法則。

縣長楊文科表示，為協助兒少提升數位素養與媒體識讀能力，安全且自信地參與數位社會，並落實兒童權利公約（CRC）第廿五號一般性意見書精神，保障兒少在數位環境中的權利與福祉，新竹縣政府委託人本教育基金會新竹辦公室辦理「一一五年度提升兒少參與及充權培力計畫－給Z世代的工作坊：科技浪潮下的生存法則」，縣長歡迎家長陪同參與，更了解從小就和網路、手機與社群媒體共生，被稱為「數位原住民」的子女，也增進不同世代間的理解與溝通。

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社會處指出，這次工作坊特別邀請知名哲學推廣作家、「哲學雞蛋糕」創辦人朱家安擔任講師，課程將聚焦社群時代常見的網路現象與數位議題，透過互動討論及哲學思辨，引導學員培養批判思考能力與自主判斷力，建立健康的數位使用觀念與心理韌性。

社會處說，這場活動參加對象為新竹縣市十至十八歲兒少，即日起受理報名，限額卅名，國中及高中職學生將優先錄取。全程參與者可獲頒研習證明（紙本及電子檔），可作為學習歷程檔案「多元表現」成果資料之一。