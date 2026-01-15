竹縣茶花節1/17起登場 茶花展到2月初、茶花遊賞到2月底

新竹縣一年一度的茶花節來了，推出系列以茶花為主角的各類藝術創作展。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕一年一度的新竹縣茶花節本週末起登場，想要就近欣賞茶花、茶樹，或跟茶花相關的藝文展覽，週六(17日)早上開始，到2月1日在新竹縣政府文化局文化廣場、美術館都可以辦到，除有茶花茶樹讓人聞香而去，也有素人畫家的茶花水彩畫聯展、裝置藝術展、以及主題花藝展。想要遊賞縣內20處私人茶花園搭配暢遊其周邊景點的人，228之前透過新竹縣茶花園藝研究學會臉書粉絲頁報名即可。

縣府農業處長傅琦媺說，茶花是新竹縣縣花，所以每年歲末年初他們都會舉辦茶花節，今年茶花節以「茶花原樹」為名，週六早上結合原民舞蹈、美食等，在縣府文化局文化廣場熱鬧開幕，現場有原民或茶花相關的文創攤位，參加付費活動的來客可獲贈茶花苗，若在特定時段穿著整套原住民服飾打卡的人還有神秘小禮可拿。

至於美術館內，從開幕式當天起到2月1日，水彩畫家洪東標門下素人畫家們，以山茶花為題創作聯展，有20多幅配合今年的「茶花原樹」主題，或把茶花變成女帽裝飾、或呈現原住民豐收意象，還有茶花和縣鳥「五色鳥」同框的創作；另名畫家黃家馨則結合茶花畫作、茶花文創絲巾、裝置藝術等展出個人作品， 現場還有蔣育鳳的「茶花原樹」主題花藝展爭妍。

至於想賞真花的來客，腳步移往美術館長廊，新竹縣茶花園藝研究學會在這裡展出70盆：芙蓉香波、紫丁香、新那蒙新蒂、東戀、喬伊肯德力特、越姿等多種樹種的茶花，展期一樣到2月1日為止。

