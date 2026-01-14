竹縣藍營內戰 七三制定勝負

國民黨立委徐欣瑩希望黨內初選採全民調模式，但14日協調結果不如徐的預期，徐欣瑩會後直批副縣長陳見賢的縣黨部主委身分是球員兼裁判。（邱立雅攝）

新竹縣副縣長陳見賢14日表示，進入初選就依照選罷法，該請假辭職均有明文規定。（邱立雅攝）

國民黨新竹縣長初選，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙方僵持不下，黨中央14日舉辦第2次協調會，歷經1個多小時仍無共識，因此國民黨中央決定將採取「民調占7成、黨員投票占3成」的初選方式決勝負，由黨中央規畫期程、公告程序，估需約40天，農曆年後開始辦理，3月底前完成正式提名。

國民黨祕書長李乾龍與組發會主委李哲華昨天到新竹縣主持協調會，議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳、縣長楊文科均出席與會。

對於協調未有結果，徐欣瑩大表委屈，認為陳見賢以主委身分占有組織動員優勢，「球員兼裁判」，甚至祝賀黨員生日電話順便拉票，對她十分不公平。會後，她提出3點訴求，分別為初選採全民調、陳見賢必須辭去縣黨部主委，及提名程序要1月前完成，最晚2月中之前。

陳見賢則認為徐欣瑩堅持全民調「不是很正確」，基於雙方都想參選，他建議開放；至於主委身分，陳反譏「選舉大家都想到主委啦！」進入初選就依照選罷法，該請假辭職均有明文規定。

國民黨副祕書長李哲華表示，新竹縣長期是國民黨優勢選區，雖然開放參選也是方式之一，但對黨中央來說，民進黨參選人還沒出現，很難評估選情走向，因此還是回歸黨內機制，公平公正公開方式辦理初選。

李哲華指出，國民黨行之有年制度就是「民調7成、黨員投票3成」的初選，接下來會安排時程，有意參選同志可以領表登記，至於陳見賢仍兼任黨部主委，登記之後就要請假、由中央派代理主委；初選啟動後會請雙方討論挑選民調公司，也會舉辦政見會。

會後雙方持續隔空交火，徐欣瑩直言，能夠採全民調真實反應民意一定是最好的，但如果中央堅持採「七三制」，在正常情況下，她願意全力配合，但陳見賢身兼黨部主委，完全掌握黨部資源，對她不公平。

陳見賢透過競選指出，民調僅是選舉中的基礎參考依據，全民調所呈現的結果，並不等同最終投票結果。陳見賢也說，新竹縣一直以來都是藍大於綠，他認為「事緩則圓」，到現在都還不知道民進黨人選，「團結正藍軍最重要」。