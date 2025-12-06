竹縣藍營內戰 陳見賢、徐欣瑩隔空互嗆

國民黨新竹縣長楊文科2屆任滿，黨內已有副縣長陳見賢及立委徐欣瑩、林思銘表態參選，近日艾普羅行銷市場研究股份有限公司民調公布後，陳、徐2人的競爭白熱化，雙方陣營6日隔空交火，陳陣營指徐數次變換政黨身分，唯有在藍營時才勝選；徐陣營則回嗆「不做批評對手的事情」。

艾普羅民調結果提前引爆竹縣國民黨明年縣長內戰，該民調支持度以徐欣瑩最高，若民進黨竹北市長鄭朝方對上徐欣瑩，鄭以36.8％小勝徐的33.9％，但在3％誤差範圍內，翻轉過去外界對新竹縣藍大於綠的印象，也顯示藍營應團結一致、集中火力。

陳見賢陣營發言人田芮熙昨突然發文，指徐欣瑩疑似藉由民調營造「要她才能勝選」的選舉氛圍，但回顧過往選戰，徐欣瑩脫黨或無黨選縣長、立委三度敗選，唯有在國民黨提名下參選立委才兩度獲勝。

田芮熙強調，目前藍營新竹縣長提名處於協調階段，不應透過政治語言向黨內施壓，更不該散播焦慮、擾亂國民黨明年整體選舉節奏，為選情帶來負面影響。

徐欣瑩陣營則回應，都是黨內同志，互相尊重，不做批評對手的事情，將會持續積極努力，爭取更多數民眾支持與認同。至於遭批評都是靠國民黨提名才能勝選，徐陣營對此則不回應。

國民黨人士指出，現仍以協調為主，若協調不成才會進入初選，但目前仍待中央黨部在年底至明年初選定中央委員、中常委後，才會正式討論選舉提名機制。

目前新竹縣各重要路口均可看見陳、徐、林3人看板，傳陳見賢已上架百面看板，不過陳陣營澄清單純屬於向鄉親拜年，未特別統計數量。徐看板數量緊追在後，近期還會陸續掛上看板。