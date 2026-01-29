竹縣藍營內鬥白熱化 陳見賢突宣布辭主委「盼黨內回歸理性」

國民黨2026年新竹縣長人選協調陷入僵局，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢（見圖）皆表態有意角逐提名，黨內紛擾持續升溫。（中時資料照／邱立雅攝）

國民黨2026年新竹縣長人選協調陷入僵局，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢皆表態有意角逐提名，黨內紛擾持續升溫。陳見賢今（29）日發表聲明指出，任何政治攻防都不應讓支持的鄉親承受壓力，更不該傷害基層情感，為此在完成相關程序後，將正式請辭國民黨新竹縣黨部主委一職，期盼所有紛擾能止於他，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點重新回到政策與民眾真正關心的福祉。

近日國民黨新竹縣議員蔡志環指控，部分自稱「黨部志工」的年輕人挨家挨戶拜訪選民，實際上卻是在替徐欣瑩拉票，甚至與長輩發生拉扯，導致長輩跌倒受傷，引發外界關注。對此，陳見賢表示，國民黨在新竹縣近9年來歷經多次風雨，都是靠著團結一起撐過困難、共同扛起責任，但近期因一場初選，他卻成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，相關攻擊他選擇正面承擔。

陳見賢進一步指出，這幾天親眼看到部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至有人受傷，讓他感到非常不捨與難過。他強調，國民黨的精神應以人民為先，任何政治攻防都不該讓支持者承受壓力，更不該傷害基層情感，這也是他決定請辭黨部主委的重要原因。

陳見賢表示，希望一切紛擾能就此止於他，讓黨內回歸理性，社會關注重新聚焦在政策與民眾真正關心的福祉上，「我會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為鄉親努力，角色可以轉換，責任不會改變，再次感謝一路相挺的夥伴，謝謝大家。」

