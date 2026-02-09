竹縣藍營兩強火車對撞已無合作可能 唯鄭朝方選不選仍未定調

徐欣瑩民調領先但是否登記縣長初選，倍受各界關注。（圖：徐欣瑩臉書）

國民黨新竹縣長黨內初選，由於副縣長陳見賢和立委徐欣瑩都展現勢在必得的決心，使得原本一向是藍軍大本營的新竹縣，瞬間成為全台焦點。國民黨黨內初選今天（10日）受理登記，陳見賢已排定行程前往登記，而民調領先的徐欣瑩是否登記，也倍受各界關注。但各界都認為以目前兩大陣營殺的刀刀見骨情形看來，就算初選結果出爐，藍營已無癒合可能。

陳見賢10日將前往登記縣長黨內初選，展現勢在必得決心。（圖：陳見賢臉書）

國民黨新竹縣長黨內初選10日開始受理登記，但陳見賢與徐欣瑩廝殺激烈，從中央到地方，網路上更是砍到刀刀見骨，黨中央似乎視而不見，抑或是無處使力，只有黨主席鄭麗文多次公開表明初選就是採民調和黨員投票七三制，並強調行之有年。但上週前立委林為洲跳出來打臉黨中央，自己在參選立委和竹北市長，都是全民調何來七三制！甚至七年前在民調大幅領先下，直接被做掉改徵召！

鄭朝方是否投入縣長選舉，賴總統是重要關鍵。（圖：鄭朝方臉書）

以最近多次民調數據看來，不論是黨內互比，或是將綠營潛在對手鄭朝方納入三腳督，徐欣瑩都是最高！儘管鄭麗文講得硬氣，但外界還是觀察徐欣瑩是否登記參加黨內初選，萬一徐欣瑩不登記，揚言參選到底，黨中央將何以自處？要開除黨籍非得要到選委會正式登記，在藍綠目前席次接近情況下，國會第一大黨位置極有可能不保！另外，民眾黨是否不支持博士學歷的徐欣瑩，轉而藍白合支持一清對象陳見賢，這些都是選戰最大變數。

至於綠營潛在對手鄭朝方，第一任竹北市長做的有聲有色、政績卓著，也頗受竹北市民青睞，連任的機率相當高。如果接受徵召投入一場沒把握的縣長選舉，依鄭朝方做事「龜毛」個性，除非賴清德給予重大壓力，否則誠如鄭朝方所言「一定會把事情做好！家人無法改變我，民進黨派系也沒法改變我！」

年底新竹縣長選舉，牽動藍白綠三個政黨，更牽動全台最大縣轄市竹北市長的選情，複雜的程度歷年來罕見。（彭清仁報導）