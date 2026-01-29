竹縣藍營初選大震撼 陳見賢請辭主委、徐欣瑩贊成開放參選

陳見賢宣布請辭國民黨新竹縣黨部主委職務，全力拼選舉。（圖：彭清仁攝）

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，今天（29日）透過社群平台宣布將辭去主委職務。陳見賢表示，近期因初選風波成為抹黑與造謠對象，為避免支持者與基層黨員受到驚擾與傷害，決定承擔責任並請辭，期盼黨內紛擾能就此平息，讓焦點回歸理性政策討論與民眾福祉。而徐欣瑩也在傍晚聲明，已不再堅持全民調，支持陳見賢所提「開放參選」的主張。

徐欣瑩不再堅持全民調，認同陳見賢開放選舉主張。（圖：徐欣瑩臉書）

新竹縣藍營縣長黨內初選競爭激烈，28日公布的最新民調中，徐欣瑩和陳見賢互比民調中，徐欣瑩大贏陳見賢17.6個百分點。徐欣瑩和綠營潛在參選人竹北市長鄭朝方互比，徐欣瑩則贏了5.5個百分點。在徐欣瑩、鄭朝方和陳見賢三腳督中，徐欣瑩還是支持度最高，但領先鄭朝方只有不到2個百分點。

陳見賢29日下午則透過社群平台宣布將辭去主委職務，理由是初選風波成為抹黑和造謠對象，盼望黨內紛擾能就此平息。而徐欣瑩也在傍晚發表聲明，看到陳見賢同志近期數度提出「開放參選」的主張，也反覆思考了許久，如果「堅持公平公正」會造成僵局，願意退一步，支持陳見賢同志「開放參選」的主張。徐欣瑩強調，既然兩位參選人在「開放參選」上有了共同的交集，那麼這就是我們攜手走向未來的最大公約數。

據了解，原本黨中央拍板黨內初選將採民調和黨員投票的七三制，但這種遊戲規則極有可能因為陳見賢掌握「黨員投票」的優勢，以制度漏洞和主場優勢，而出現「民意落後者」，硬生生做掉最強候選人的離譜情形。更何況白營是否對國民黨初選勝出的人選買單，萬一屆時白營另推人選，雙方比民調也沒有黨員投票的選項，這些都是新竹縣選情複雜之處。（彭清仁報導）