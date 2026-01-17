竹縣藍營初選採七三制 徐欣瑩批陳見賢「球員兼裁判」：難落實公平

國民黨立委徐欣瑩質疑新竹縣藍營初選機制，呼籲黨中央正視公平性問題。（圖／報系資料庫）

國民黨日前敲定新竹縣長初選將採取「7成民調、3成黨員投票」的七三制模式。有意角逐提名的立委徐欣瑩今（17）日對此提出質疑，直指身兼國民黨新竹縣黨部主委、同時投入初選的陳見賢，恐形成「球員兼裁判」的情況，質疑在此架構下，初選機制是否真能落實公平、公正。

隨著11月底地方縣市首長選舉腳步逼近，國民黨中央近期啟動縣市長提名人選的內部協調機制。宜蘭縣將以全民調方式，於2月底前決定人選；至於新竹縣則擬採取「民調佔比7成、黨員投票佔比3成」的初選模式 。

徐欣瑩表示，恭喜立委吳宗憲與新竹縣議長張勝德協調成功，雙方達成共識，初選將採取全民調方式。她指出，對於協調結果感到欣慰，也替兩位感到高興，但同時心中仍有不少感觸，因此再次懇切呼籲黨中央，並向各界說明自身立場。

徐欣瑩強調，她與團隊願意遵從公平、公正的初選機制，並非反對七三制，而是抗議新竹縣黨部主委「球員兼裁判」的狀態，長期下來恐產生公器私用的疑慮。她質疑，在此情況下要如何公平、公正地執行七三制，才是真正的問題所在。

她進一步指出，花蓮縣與宜蘭縣的初選皆可採全民調，新竹縣在相同條件下，為何不能見賢思齊、比照辦理。她強調，反對的從來不是黨章規定，而是競爭對手「球員兼裁判」所衍生的不公平初選；更不捨新竹縣民無法與其他縣市一樣，透過全民調選出最強候選人。她也呼籲，初選辦法應順應民主趨勢、服膺選戰科學，回應國民黨員、白營戰友與社會大眾對改革的期待。

