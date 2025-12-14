竹縣藍營百里侯黨內初選 3選將掛上看板力爭出線

林思銘上週全縣掛起巨幅廣告，表態參加縣長黨內初選。（圖：彭清仁攝）

國民黨新竹縣長黨內初選辦法尚未公布，包括立委徐欣瑩、林思銘和副縣長兼黨部主委陳見賢，都表明有意爭取黨內提名。上週林思銘已在全縣掛上至少30面的大型選舉看板，表態參與初選的堅決態度。副縣長陳見賢則下鄉辦理客廳會，至於徐欣瑩假日也馬不停蹄的趕場，可能在近日內將正式宣布參選縣長。

徐欣瑩和陳見賢也全縣掛看板，爭取選民支持。（圖：民眾提供）

新竹縣上週五辦理國民黨黨慶和地方黨部主委布達典禮，有志更上一層樓的主委陳見賢，大陣仗邀請黨籍議員和鄉鎮長到場力挺，不過黨主席鄭麗文並未到場，而是由副主席張榮恭到場，擅長陸戰的陳見賢，最近則密集安排下鄉辦客廳會，爭取選民的支持。

至於一直被認為行動不夠積極的立委林思銘，上週則大動作在全縣掛起大幅選舉看板，除了力保二選區的優勢之外，也全力爭取一選區民眾的支持。據艾普羅之前公布的民調，林思銘在大本營的二選區，支持度還是相當穩定，尤其在本命區全縣第二大票倉竹東鎮，林思銘的支持度還是相當搶眼，挺過大罷免的林思銘，也展現當仁不讓的氣勢。

立委徐欣瑩被各界認為最能為藍營穩住新竹縣執政優勢，對黨內初選則採穩紮穩打。除了立法院甲級動員之外，大多數時間都趕緊回防本命區的溪北地區，同時二選區昔日樁腳逐漸歸隊，聲勢和實力相當鞏固。尤其在全縣最大票倉的竹北市，徐欣瑩理工博士的學歷頗能獲竹科新住民的認同和支持。對民調支持度和最近網路好感度都領先其他競爭對手，徐欣瑩認為不該自滿還要更努力！對何時正式宣布參選縣長，徐欣瑩陣營表示「應該很快」！

據了解，由於綠營對手至今尚未公布，國民黨中央目前對新竹縣黨內初選時程未定，雖然藍營基層出現焦慮，盼黨中央早日辦理初選定於一尊，避免內鬨加劇。不過黨中央似乎認為最後人選出線後，藍營支持者會陸續歸隊，尤其外傳黨中央已有有力人士準備出手協調，應該在農曆春節前後就能敲定人選。（彭清仁報導）