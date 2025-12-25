竹縣藍白合啟動 林碩彥25日公開表態力挺陳見賢選縣長

竹縣藍白合啟動，竹縣民眾黨議員林碩彥（右）廿五日公開表態，力挺陳見賢（左）選縣長。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣唯一一席民眾黨籍議員的林碩彥，廿五日公開表態力挺國民黨新竹縣副縣長陳見賢參選新竹縣長，象徵二0二六年「竹竹苗」藍白合作正式啟動。

陳見賢廿五日於竹北市農會舉辦問政座談會，現場湧入超過六百位鄉親，活動中，林碩彥親自現身公開力挺，成為全場焦點，也被地方政壇視為新竹縣藍白合作的重要指標。

林碩彥表示，站出來力挺陳見賢，是經過長期觀察與深刻理解後的選擇。他回顧自身從政歷程指出，第一位對其公共價值與政治判斷產生深刻影響的政治前輩，正是陳見賢。兩人同樣從地方代表會出發，長年在基層第一線處理民意與公共事務，也因為走過相似的歷程，更清楚什麼樣的人，才是真正能撐起地方治理的人。

林碩彥指出，陳見賢來自基層，長期累積並經時間檢驗的治理能力，對新竹縣多年縣政運作具有關鍵價值，這是新竹縣難以複製的重要公共政治資產。

對於藍白跨黨派支持逐步落實，陳見賢感謝林碩彥議員的公開力挺，並表示，新竹縣藍白合作已踏出關鍵一步，也顯示國民黨與民眾黨在「竹竹苗」區域治理上，正由互動交流邁向務實合作。

陳見賢指出，新竹縣的團結並非建立在排他之上，而是建立在合作之上。他強調，藍白合作只是起點，未來也將結合勞動黨、無黨籍及各界公共力量，共同推動地方發展，形成穩定的治理基礎。二0二六年將是地方治理與政治信任重新整合的重要關鍵；放眼更長遠的未來，二0二八年更是攸關國家方向的重要時刻。唯有跨黨派、跨世代攜手合作，才能讓地方治理持續向前，也讓新竹縣在全台發展中扮演更關鍵的角色。