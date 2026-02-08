竹縣藍白合提早暖身？徐欣瑩天后宮發紅包同框柯文哲

民眾黨前主席柯文哲（左三）8日來到竹北市場掃街，正巧爭取竹縣長提名的國民黨立委徐欣瑩（左一）也在附近發紅包，順道跟柯文哲致意。（王惠慧攝）

民國115年九合一大選逼近，民眾黨前主席柯文哲周末連續2天回到家鄉新竹，8日來到竹北市場掃街，與新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩彥合體發春聯，正巧爭取竹縣長提名的國民黨立委徐欣瑩也在附近發紅包，順道跟柯文哲致意，象徵為新竹縣「藍白合」提早暖身。

柯文哲8日來到竹北市場，出席青年部選戰實務培訓營活動，帶領學員揮毫、發送春聯與民眾互動。由於有意爭取藍營竹縣長提名的立委徐欣瑩，今天剛好也到天后宮附近發放紅包，她也特地上前送上紅包、花生和「天官賜福」的春聯向柯文哲致意，眾人也一同合照。

針對竹北是否會希望可以比照新竹市長「藍白合」，在新竹縣市，民眾黨如何布局？柯文哲受訪表示，今年地方選舉，藍白合作是1個大戰略，所以當然希望說，在新竹縣長部分，台灣民眾黨跟中國國民黨會協調，「一定會只有1組候選人。」

柯文哲說，只要這個候選人一旦確定以後，都會討論來合作，強調「原則上還是藍白合。」至於竹縣長的藍白合，是否會綁定竹北市長？柯文哲說， 黨對黨的談判，原則上還是由黨主席黃國昌負責跟國民黨主席鄭麗文對接，他知道合作是大方向，但細節還是中央黨部去決定。

被問到竹北市長布局，柯文哲說，台灣民眾黨在新竹地區，的這種得票率3年1個最高的，所以知道民眾黨在這個地方，有強大的支持群眾，所以對台灣民眾黨來講，竹北市長當然是要推出最好的候選人來競爭，這也是今年的目標。

而外界點名邱臣遠、林碩彥可能角逐，邱臣遠回應，身為新竹黨部主委的責任，就是要推出最強的候選人，他個人也不排除任何的可能，都會配合黨中央、民意回饋推出最強的候選人；林碩彥則說，人選還是由黨中央來決定，會有公開、透明的機制，期待竹北能夠推出最好的候選人。

