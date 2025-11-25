竹縣藍軍第1槍！副縣長陳見賢「11/27正式參戰」縣長選舉 徐欣瑩表態了

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣副縣長陳見賢率先表態參選2026地方首長選舉。（圖／陳見賢提供）

2026地方首長選舉，國民黨在新竹縣尚未佈局，但陸續出現「自願人選」。國民黨新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢表態將在27日正式宣布參選，挺過大罷免的立委林思銘、徐欣瑩，今（25日）也先後發表聲明，兩人都有意角逐黨內初選，但也都會尊重黨中央公平公正公開的初選機制。

陳見賢昨（24日）成立媒體群組，大動作宣告預計27日正式宣布參選下屆縣長。陳見賢今表示，投入參選，是在地方基層與黨內長期勸進下，經過深思熟慮所做出的決定。陳見賢強調，公職20多年來，一向務實做事，對新竹縣的需求與挑戰十分清楚。他認為此刻正是應該承擔責任、為地方持續打拚的時機，希望把多年累積的經驗，轉化為推動縣政進步的能量。

面對陳見賢的表態，立委徐欣瑩今日也表示，民主政治的精神就是以大多數的民意為依歸，長期持續的聽見了廣大民眾的心聲，大家熱烈的勸進希望自己參加黨內初選，也會全力爭取民眾的支持，同時靜待黨中央公平公正公開的初選機制再做回應。

林思銘指出，確實有意願參加黨內初選。基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更多責任。不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局；林思銘也強調，「初選辦法出來後，我支持以『全民調』選出最適任的候選人。國民黨一定要團結，不管最後誰出線，都要齊心一致，這樣才能贏得勝選。」

