竹縣藍軍黨內初選3搶1 傳聞滿天飛基層盼初選辦法早出爐
一向被視為藍軍大本營的新竹縣，國民黨3名選將立委徐欣瑩、林思銘和副縣長兼黨部主委陳見賢，不但已表態參加黨內初選，也陸續掛起選舉看板。由於3人參加初選意志強烈，協調難有結果，目前只有靜待黨中央公布初選辦法。不過地方上最近傳聞滿天飛，從徵召到初選可能採民調和黨員投票七三比，甚至採黨員投票，也讓新竹縣藍營看來風平浪靜，實則暗潮洶湧。
國民黨主席鄭麗文上任後指出，要建立公開透明的提名機制，提名整合可能需要時間。不過黨內初選選情複雜的新竹縣，在3名選將都表態參加初選，而且各擁山頭，各種傳聞甚囂塵上。從一開始的中央採取徵召謠言四起，甚至傳出黨中央已「喬好」人選！到現在初選將採七三比，全民調佔七成，黨員投票佔三成，甚至更離譜的只採黨員投票！各種流言讓藍營基層開始焦慮，擔心不必等綠營人選出爐，光是藍營內鬨勢必讓初選勝出者傷痕累累，最後還要收拾殘局！地方基層認為「老國民黨」宮廷醬缸文化已過時，也不應再有「黃袍加身」地方逼宮中央徵召的情況出現，一致希望公平、公正的初選辦法能早日出爐，減少藍營內耗。
據日前艾普羅公布的民調，一向號稱藍軍大本營的新竹縣，3名選將當中，只有徐欣瑩小輸民進黨籍竹北市長鄭朝方，但差距在誤差範圍內。其餘林思銘和陳見賢則遭鄭朝方輾壓，這份民調傳到黨中央，藍營高層也感到意外，也警覺新竹縣提名若不謹慎，很可能大意失荊州。
至於初選方式採全民調，還是民調、黨員投票七三比，甚至更離譜的只有黨員投票，黨中央很快有決議。只是藍營基層出現集體焦慮症候群，擔心再拖下去，藍營優勢將不再。另外，黨部主委陳見賢在11月27日宣布參選接受媒體訪問時表示「初選辦法出爐後，該辭主委就辭主委」，以避免落外界球員兼裁判口實。
據了解，明年底九合一大選，黨部主委身負縣議員、鄉鎮長、鄉鎮市民代表，乃至於正副議長、鄉鎮市民代表會正副主席的提名權，主委的地方話語權極為重要！即使許多藍營民代和基層不願得罪人，但不說穿說破，不表示不在乎！藍營初選誰出線，藍營基層關心，綠營黨中央更關注藍營動態，希望掌握機會一舉撬動藍綠政治板塊！不但爭2026縣市長大選的勝負，更劍指2028大選。（彭清仁報導）
