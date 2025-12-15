竹縣衛生局稽查速食業者，督促產品品質管理機制，也提醒所有業者做好衛生管理。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

有關民眾於Threads發佈個人於新竹縣內連鎖速食餐飲店購買雞塊，發現有未完全煮熟之情形，新竹縣政府衛生局已派稽查人員前往店家稽查，現場除了輔導加強外場環境清潔消毒外，同時業者也應針對員工教育訓練應予落實，並確實監督產品品質管理機制，以維護顧客飲食安全。

衛生局表示，本次查核店家環境衛生部分，除外部開放空間也就是得來速環境發現有病媒蹤跡外，其餘均符合規範，另製餐流程皆依公司規定之程序進行，現場食材及產品保存溫度均符合食品良好衛生規範準則。

針對本次事件經店家表示，目前有僅一位顧客投訴，已於反映當下提供貴賓券以為賠償處置。

衛生局提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。若經命限期改正，屆時未改正者，可依同法處新臺幣六萬元以上、二億元以下罰鍰。