竹縣表揚績優志工 逾500名獲肯定

新竹縣副縣長陳見賢(左5)表揚亮點志工李國鋒(左1起依序往右)、陳香梅、楊盼盼、以及朱鳳玉，以及亮點社區新埔南平社區(右2起依序往左)、橫山鄉橫山社區、新埔北平社區、芎林永興社區。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今天舉辦「志願服務表揚暨社區成果展」，以「志工SHINE起來、社區亮起來」為題，表揚超過500名熱血且績優的志工以及亮點社區，現場並由新竹縣副縣長陳見賢跟志工伙伴們攜手點燈，象徵「點亮志工、照耀社區」，溫暖縣內各個角落。他也當場宣布，新竹縣響應2026聯合國「國際志工永續發展年」，將擴大辦理相關志願服務工作和活動。

陳見賢說，很多角落都看得到志工的身影，有人每天在戶政事務所幫忙民眾，有人在衛生所陪伴長輩，也有志工默默走入偏鄉。「他們不是把時間捐出來，而是把人生的一部分交給了這塊土地。」他這樣看待志工。

縣府社會處長陳欣怡說，今天表揚大會的開場影片「亮點志工與社區」，是由社區培力育成中心與志願服務推廣中心共同拍攝，以田野訪談、實地紀錄方式剪輯完成4名亮點志工跟4個亮點社區的故事。

今年亮點志工有：致力於跨世代共學的高齡志工朱鳳玉、在2025世界壯年運動會幫忙翻譯的國際青年志工楊盼盼、積極號召更多男性長輩投入志願服務的男性志工李國鋒、以及在新住民家庭服務中心幫忙通譯的新住民志工陳香梅。

至於獲得表揚的績優社區有：新埔鎮南平社區、芎林鄉永興社區同獲優等卓越獎；橫山鄉橫山社區、新埔鎮北平社區則一起捧得甲等卓越獎而歸。前述開場影片中，充分呈現他們各自的環境營造、福利推動、以及文化傳承上的成果亮點。

