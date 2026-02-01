竹縣補助高齡友善長者裝置活動假牙 最高補助6萬元

新北市 / 綜合報導 國民黨新北市長人選遲遲沒定案，市黨部原本計畫要在1月底前，找來台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然進行協調會。黨部主委黃志雄還希望新北市長侯友宜親自來協調，但1月最後一天，雙方仍然沒有會面。今天早上黃志雄及侯友宜出席活動還一前一後到場，侯友宜面對被問到協調會相關問題也揮揮手沒多談。而對於早上先離場，黃志雄表示因為今天是中常委選舉，自己有監票工作，所以簡單致意後就離開。台上的立委洪孟楷話還在講，新北市黨部主委黃志雄簡單致意後轉身離場，而就在他前腳剛走，新北市長侯友宜6分鐘之後就抵達，一前一後兩人沒有同場，但眼前還得「共同面對」這個問題。記者VS.新北市長侯友宜說：「市長會出席「李劉會」嗎。」微笑回句謝謝繼續往前走，因為目前國民黨2026新北市長人選遲遲喬不攏，原本黨部規劃1月底進行協調，協調不成將進行初選，但預計在2月中拍板人選，黨部除了希望安排李四川劉和然兩位本人或代理人外，也說侯友宜勢必在協調中將扮演重要角色，但目前還在溝通協調中。國民黨新北市黨部主委黃志雄說：「因為我們今天是中常委選舉嘛，所以我主要就去致個意打個招呼我就先離開了，那所以很多的工作一定要請市長，出面來幫忙溝通，幫忙協調。」新北市議員(國)呂家愷說：「我們看到民進黨從去年開始，可以常常看到有母雞跟小雞同台造勢的畫面，這看在我們藍營心裡面，當然心裡多少有些癢癢的。」即便還沒拍板，但目前藍營呼聲最高的就是李四川，再加上輝達成功落腳北士科，他也被視為關鍵角色，但如今是否也成了雙面刃？輝達執行長黃仁勳29日來台，原本傳出北市府已經安排多項方案，希望讓蔣萬安或李四川，能夠跟黃仁勳碰面，但到今(31)日下午都遲遲沒有消息。台北市議員(國)曾獻瑩說：「台北市政府一直也在努力，希望能夠跟黃仁勳有一個簽約的儀式，有當然是最好，不過黃仁勳的行程實在排不出來，我想也沒關係，希望輝達這樣的一個事情，不至於延誤他(李四川)參選的期程。」而李四川今日發文，寫下我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市，頗耐人尋味，相較於藍營充滿變數...。熱情向攤商問候，要選新北市長的立委蘇巧慧，母雞帶小雞懇請支持，蘇巧慧每周末都跑市場，目標要在過年前，將新北29個行政區通通走一遍，新北市長選戰，藍綠目標一致但步調不一。 原始連結

華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言