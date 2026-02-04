竹縣補助「婚後孕前健檢」及「好孕醫療性凍卵」 守護縣民生育健康

為回應晚婚晚育及少子化趨勢，並協助縣民降低生育風險與經濟負擔，新竹縣自今年元旦起推出「婚後孕前健康檢查補助計畫」及「醫療性凍卵補助計畫」。縣長楊文科呼籲，有生育規劃或醫療需求的縣民把握資源，善用政府補助，為家庭幸福與城市永續發展奠定良好基礎。

新竹縣長楊文科四日表示，依據內政部統計，國內女性平均生育年齡已逾三十二歲，高齡產婦比例明顯增加，而生育能力會隨年齡上升而下降，孕前即掌握健康狀況相當重要。為此，縣府衛生局特別推出「婚後孕前健康檢查補助計畫」及「醫療性凍卵補助計畫」，期望透過完善的孕前照護與生育保存措施，守護縣民生育健康，提升整體生育力。

衛生局說明，「婚後孕前健康檢查補助計畫」提供夫妻至少一方設籍新竹縣六個月(含)以上，未曾生育第一胎之夫妻，每對最高一千五百元檢查補助，包含血液、尿液、傳染病篩檢及男性精液分析等項目，協助準爸媽及早發現潛在健康問題，為迎接新生命做好準備，補助名額共一百對。

此外，考量罹癌女性因治療影響生育功能，本縣同步推出「醫療性凍卵補助計畫」，補助十八至四十歲、設籍或配偶設籍本縣市滿一年之已婚罹癌女性，每案最高補助二萬二千元，協助保存生育力，減輕未來生育負擔，補助名額共三十對，終身補助一次。

衛生局表示，兩項補助計畫皆實施至今年十月三十一日或經費用罄為止，符合資格的民眾可備齊相關文件逕向合約醫院申請。