竹縣設第9處公托 可收28嬰

竹東鎮頭重托嬰中心18日舉辦揭幕儀式，是竹縣第9處服務據點。（邱立雅攝）

新竹縣目前設置8處公設民營托嬰中心，18日再增竹東鎮頭重托嬰中心，是第9處服務據點。社會處表示，頭重托嬰中心可收托28名0至2歲嬰幼兒，空間規畫等面向均依相關法規與設置標準，在政府資源挹注下，師生照顧比將降至1比4，以提升照顧品質，減輕家庭育兒壓力。

目前全縣已設置8處公共托育機構，頭重托嬰中心為第9處服務據點，同時也是竹東鎮的第3處，委由社團法人台南市茉兒教育啟航協會開辦。

社會處長陳欣怡提到，頭重托嬰中心可收托28名0至2歲嬰幼兒，分為2個班級，在空間規畫、專業人力配置及安全管理等各面向，均依相關法規與設置標準嚴格把關，提供安全、舒適且符合嬰幼兒發展需求的托育環境。同時挹注政府資源，將師生照顧比降至1比4，以提升照顧品質。

副縣長陳見賢致詞時表示，新竹縣生養教育孩子的花費占家庭支付額的12％，一般托嬰收費標準是家戶所得的10％，竹縣家戶所得是180萬元，換算比率應為1.8萬元，但實際花費超出前述標準，達到2萬元，感謝茉兒教育啟航協會特別從台南來竹東幫助大家。

陳欣怡說，縣府近年積極推動公共托育政策，透過公設民營方式，逐步布建公共托嬰中心，協助家長兼顧育兒與就業，打造更友善的育兒環境。