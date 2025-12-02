竹縣調解委員協會訪吉安 取經

吉安鄉調解委員會一直以來都是鄉親解決紛爭、化解衝突的地方，長期承擔包羅萬象及疑難雜症溝通管道，更成為鄉鎮業務推展裡重要協力的一環。新竹縣調解協會得知吉安鄉調委會，每年調解案件高達千餘件，且針對上班民眾加開夜間調解、假日調解服務，有著許多值得互相學習分享之處，遂由理事長鍾助福率隊至吉安鄉參訪。昨（二）日在親民堂舉行交流座談會，鄉長游淑貞與吉安調委會副主席李麗幼率領十六位調委熱情接待，會中彼此無私分享基層調解經驗，也牽起了調解專業量能的提升，讓兩地為民服務交流經驗更趨深厚。

廣告 廣告

吉安鄉調解委員會長年秉持「隨時on call」精神、積極協助的服務態度，每年受理案件眾多，去年更達一○五○件，為全縣件數最多的鄉城。調解委員遴選兼顧性別、族群、專長與區域平衡，成員皆深具德望、樂於服務。委員們長期分工合作，以耐心、同理與專業協助鄉親化解紛爭，不僅減少司法訴訟壓力，更維繫地方安定與鄰里和諧。吉安鄉公所也持續精進行政流程，讓委員能專注於調解專業，提供更周延的服務品質。此次來訪的新竹縣調解協會成員橫跨十三個鄉鎮，包含關西鎮、橫山鄉、寶山鄉、湖口鄉及五峰鄉的主席和委員，多具備二十年以上經驗的資深調解委員。

理事長鍾助福表示，協會長年投入調解教育訓練與跨鄉鎮合作，此行特別希望向吉安鄉借鏡成功經驗。他指出，吉安鄉調解委員來自各行各業，組成多元、經驗豐富，調解成果亮眼十分值得學習，期盼未來雙方持續互訪，建立穩固且長期的合作網絡。

湖口調解委員會主席林益茂表示，十月新竹湖口鄉長吳淑君甫率隊到訪吉安，本次交流再與新竹縣調解協會的六鄉委員座談，深感游淑貞鄉長帶領公所團隊，奠定跨區域互動交流、互相分享彼此動能與實務經驗，相信日後定能延續雙方為民服務精神，促使兩縣各地「調解情感精進」。