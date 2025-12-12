竹縣警勤務繁重加成津貼拚明年上路 最高可領6790元

新竹縣通過新竹縣政府警察局115年度的增編預算，率非六都之先，提出「勤務繁重加成」津貼。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

在新竹縣長楊文科、新竹縣議會的支持下，通過新竹縣政府警察局115年度的增編預算，率非六都之先，提出「勤務繁重加成」津貼，若獲警政署同意，即可於明年實施，盼提升員警留任意願，降低警察工作負擔。

新竹縣人口不斷增加，警民比高居全台第二名，基層、外勤員警的負擔及業務也相對其他縣市繁重。楊文科表示，為了提高員警留任的意願，新竹縣政府警察局於今年2月21日向警政署爭取增訂新竹縣警勤加給繁重加成，並比照現行桃園市、台中市、台南市及高雄市等直轄市按原支等級數額最高加7成（6790元）支給。

新竹縣的縣轄市竹北市超越彰化員林，成為全台最大市，而湖口鄉、竹東鎮亦為全台最大鄉、鎮，因應人口增長，警察工作逐日繁重，楊文科表示，有賴警察在第一線守護治安、交通，並致力宣導反毒、反詐騙等工作，因此傾力支持「勤務繁重加成」津貼，並獲議會同意通過，完成增編115年度人事費1.1億元，讓新竹縣成為非六都縣市中第一個把預算準備到位的縣市。

新竹縣政府警察局指出，目前全局員警預算員額1347人，實際員額則為1182人，新竹縣緊鄰桃園市，桃園市員警自104年起即可按原支等級數額最高加7成支領警勤加給繁重加成，為縮短薪資差距、留任竹縣員警，因此提出「勤務繁重加成」津貼，以免員警缺口持續擴大，對治安及交通產生負面影響。

警察局同時參考各直轄市作法，計畫將警察內部單位分為4級，並按警民比及110受理報案件數等繁重指標對各分駐（派出）所進行繁重程度分級，如竹北派出所、竹東派出所及湖口派出所等繁重派出所列為第一級，所內員警即可支領6790元。

新竹縣近年因高科技產業聚落移入及新竹工業區持續發展，帶動外來人口移居及交通車流量增加，警察局目前警力缺額165人，缺額比例12％，高於全國警力缺額比例8％，為因應新竹縣各類警政案件服務需求上升，新竹縣政府將積極促請內政部警政署優先補足警察局現有警力預算缺額，未來配合法規修正及新竹縣人口、交通發展，因應警政勤務繁雜程度，滾動式調整增加新竹縣警力編制及預算員額。

