竹縣警取締毒駕 13人將法辦

〔記者黃美珠／新竹報導〕全國鎖定毒駕大執法，新竹縣警局近日也執行了「取締酒駕、掃蕩毒駕威力執法併擴大臨檢」專案勤務，1晚動員169名警力，在縣內重要路口設了16處施檢組，鎖定形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常有施用毒品徵候者，祭出毒品唾液快篩試劑，果真有10人被檢測出陽性反應、1人拒測，另2人被當場查獲持有毒品，員警除依法開單告發、移置保管車輛，也將依法究辦13名駕駛。

警方表示，駕駛人若經唾液毒品快篩檢測呈陽性，處罰跟酒駕行為一樣，機車駕駛人最高可處9萬元，汽車駕駛人最高可罰12萬，且都要當場移置保管汽機車、扣牌及吊扣其駕照1到2年。若毒駕者拒測也跟酒駕拒測一樣，都罰18萬元，一樣要當場移置保管車輛，且吊銷駕照3年不得考照，併吊扣車輛牌照2年。

警方表示，前述被移送法辦的13人中，10人當場用毒品唾液快篩檢出陽性，初步檢驗出的毒品項目有：安非它命、愷他命、大麻、嗎啡、喵喵毒品，其中以安非它命7件最多，其次為愷他命。

另3人中1人拒測，2人初篩陰性卻在車內被查獲喵喵、安毒，所以一併依公共危險、毒品罪嫌移送檢方偵辦。

