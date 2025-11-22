竹縣警威力路檢嚴打毒駕 竊嫌藏毒遭逮 唾液快篩揪出毒駕
為有效打擊毒駕，警政署律定實施毒品唾液快篩試劑檢測及拒測處置程序，於十一月二十日正式公告施行，新竹縣警察局長林建隆宣示執法決心，於二十一、二十二日連續二日執行防制毒駕、酒駕及飆車三合一專案威力掃蕩勤務，在縣內重要路口擴大執行路檢，共設置七處路檢組與三十二處守望組，動員一百三十四名警力展開高強度攔查，針對形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常有施用毒品徵候者，啟動「毒品唾液快篩試劑」檢測，如快篩結果呈陽性反應，將依「道路交通管理處罰條例」開單舉發，並當場移置保管車輛，以達「人車分離」，展現「毒駕零容忍」的執法決心，該試劑未來將全面運用於路檢及取締危險駕駛勤務中，強化查緝毒駕的即時性與準確性。
過去判定駕駛人有無施用毒品後駕車，須以尿液或血液採驗，未能如酒測器即時檢測，即早發現毒駕情事。因此政府為防制毒駕事件，推動「唾液毒品快篩試劑」投入執法，該試劑具有即時與準確的特點，讓警方在取締毒駕時，能迅速得知檢測結果，駕駛人若毒駕經毒品唾液快篩檢測陽性者，將依據「道路交通管理處罰條例」第三十五條規定，處新台幣三萬元以上十二萬元以下罰鍰，同時「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照一至二年；拒絕檢測者，則重處十八萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及「吊銷」駕照。員警後續並將依據刑法及刑事訴訟法規定，採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。
新竹縣警察局橫山分局芎林分駐所員警於二十一日深夜執行巡邏勤務時，在芎林鄉三民路與竹二二線發現一名騎乘機車男子形跡可疑，該男外貌特徵與近期轄區竊盜案件嫌疑人相符，員警遂上前攔查。過程中，於曾姓男子隨身物品內查獲海洛因毒品一包，當場依毒品危害防制條例現行犯將其逮捕。
員警研判曾嫌有施用毒品後駕車情形，遂依法對其實施「唾液毒品快篩檢測」，經測試呈現嗎啡和安非他命陽性反應，當場依道路交通管理處罰條例第三十五條第一項第二款告發，並移置保管車輛及查扣號牌一面，後續亦依法採集尿液送驗，以確認其毒品種類與濃度。至於刑事部分，則依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪，移送新竹地方檢察署偵辦。
新竹縣警察局二十二日表示，毒駕與酒駕同樣具有高度危險性，對用路人安全造成嚴重威脅，未來將持續結合新式科技裝備，加強執法能量，並與各單位合作推動反毒教育與交通安全宣導。警方呼籲，毒駕行為危及自身與他人安全，切勿心存僥倖，民眾若發現可疑情事，也可立即撥打一一O通報，共同打造更安全的用路環境。
