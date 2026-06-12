竹縣警察節表揚績優員警 暖心舉辦園遊會

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竹縣長楊文科（左二）、縣警局長林建隆（右二）頒獎表揚榮獲模範警察的竹東分局偵查佐黃俊維（左）、少年警察隊偵查佐張育家（右）。（記者彭新茹攝）

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記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府警察局十二日舉辦一一五年警察節慶祝大會，由縣長楊文科主持，楊文科除向長期投入治安維護、交通執法及為民服務工作的警察同仁與協勤夥伴表達感謝與敬意外，也親自頒獎表揚年度績優警察同仁及協勤人員，肯定其長年堅守崗位、無私奉獻的辛勞與付出。

縣警局表示，少年警察隊偵查佐張育家、竹東分局偵查佐黃俊維獲選為警察局模範警察；新埔分局偵查佐黃鉦明、鑑識科巡官黃世翔獲選刑事鑑識楷模；刑事警察大隊偵查佐黃晶薇因偵辦詐欺案件表現優異，以及偵查佐鄭朝元執行清碼專案成效卓著，均獲表揚肯定，展現竹縣警察專業能力與敬業精神。

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適逢警察節，今年慶祝活動有別於以往制式慶典，規劃以「警察同樂、家眷共享」為主軸舉辦警察節園遊會，希望讓平日肩負繁重勤務、全年無休守護縣民安全的警察同仁及協勤民力，在屬於自己的節日裡，能暫時放下工作壓力，與家人朋友共享輕鬆歡樂時光，也讓警察節不只是表揚，更充滿溫度與笑聲。

局長林建隆表示，希望透過不同形式，感謝同仁及眷屬長期以來對警政工作的支持與付出，進一步凝聚團隊向心力，展現警察大家庭精神。

活動現場宛如小型嘉年華，除準備豐富摸彩獎項、人氣胖卡餐車及多元美食攤位外，也設置投籃機、九宮格及氣球競賽等趣味闖關活動，並由警局各單位組成十七支隊伍熱鬧競賽。

竹縣警局以園遊會方式歡慶警察局，更邀請華山國中學子前來作職涯體驗及認識法治教育。（記者彭新茹攝）

（另開新視窗）

本次活動也特別邀請華山國中學生共同參與，讓學生有機會近距離認識警察工作日常，透過現場互動與趣味體驗，更深入了解法治觀念及交通安全知識。