竹縣警察節表揚績優員警 警局續推獎勵機制振士氣

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣警察局今天舉辦警察節慶祝活動，縣長楊文科頒獎表彰績優員警等，局長林建隆說，去年8月上任以來，已頒發逾新台幣280萬元獎金給警察，將續以獎勵機制提升團隊士氣。

新竹縣警察局今天舉辦警察節慶祝活動，並舉辦警察節園遊會，警察局表示，盼讓平日肩負勤務的警察及協勤民力，能與家人共享歡樂時光，讓警察節更具溫度。

新竹縣警察局今天由楊文科頒獎表彰績優員警，其中少年警察隊偵查佐張育家、竹東分局偵查佐黃俊維獲選為警察局模範警察；還有新埔分局偵查佐黃鉦明、鑑識科巡官黃世翔獲選刑事鑑識楷模；刑事警察大隊偵查佐黃晶薇，以及偵查佐鄭朝元，均獲表揚。

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楊文科接受媒體訪問表示，警方過去1年查獲詐欺等案件嫌犯417人，並成功攔阻詐騙金額逾1.3億元，有效守護民眾財產安全，也透過警察節表揚活動，肯定員警維護治安與交通的辛勞。

林建隆接受媒體訪問說，員警長期投入治安維護、打詐、緝毒及交通執法等工作，肩負沉重勤務壓力，為實質鼓勵績優員警，在警友會等民間力量支持下，從去年8月以來，已累計發放約280萬元辦案及績優獎金。

他指出，未來將持續透過獎勵機制提升團隊士氣，讓認真執勤、表現優異的員警獲得實質鼓勵，成為基層警察後盾。（編輯：張銘坤）1150612