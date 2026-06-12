竹縣警察節表揚績優警力 園遊會邀家眷共享歡樂時光

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〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局今天舉辦警察節慶祝大會，由縣長楊文科頒獎表揚績優警察及協勤人員，其中包括模範警察-少年隊偵查佐張育家、竹東分局偵查佐黃俊維，刑事鑑識楷模-新埔分局偵查佐黃鉦明、鑑識科巡官黃世翔，刑警大隊偵查佐黃晶薇因偵辦詐欺案件表現優異，以及偵查佐鄭朝元執行清碼專案成效卓著等。

今年警察節慶祝活動以「警察同樂、家眷共享」為主軸，假停車場規劃園遊會，希望讓平日肩負繁重勤務、全年無休守護縣民安全的警察同仁及協勤民力，暫時放下工作壓力，與家人朋友共享輕鬆歡樂時光。

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現場設置投籃機、九宮格及氣球競賽等趣味闖關活動，並由警局各單位組成17支隊伍競賽，還有豐富的摸彩獎項、人氣胖卡餐車及多元美食攤位，警察同仁攜家帶眷同歡，現場氣氛熱絡、趣味十足，宛如一場嘉年華會。

此外，華山國中學生也應邀參加，透過近距離互動與趣味體驗，了解法治觀念及交通安全知識。

警察局長林建隆表示，希望透過不同於以往的警察節活動形式，感謝同仁及眷屬長期以來對警政工作的支持與付出，進一步凝聚團隊向心力，展現警察大家庭精神。這次園遊會特別感謝新竹縣警察之友會、國隆營造工程及正暐系統工程的鼎力贊助。

新竹縣警察節慶祝活動安排趣味闖關，由警局各單位組成17支隊伍競賽。(記者廖雪茹攝)

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