竹縣警局成立交通新湖小隊，強化事故處理專業分工，讓派出所警力專心回歸治安工作。（記者彭新茹攝）

記者林進賢／新竹報導

新竹縣政府警察局為精進交通事故處理品質及強化勤務運作效能，廿二日正式成立「交通警察隊新湖小隊」，專責處理新豐鄉及湖口鄉各類交通事故案件，從制度面優化改革警政運作模式，讓交通事故處理及治安勤務回歸專業分工。

縣警局局長林建隆表示，未來將持續精進專責事故處理制度，並定期辦理事故處理專責人員訓練，以培養交通人才。此項改革不只提升交通事故處理品質及效率，亦有效降低轄區派出所勤務運作負擔，使派出所警力專心回歸治安工作，從制度面著手深化警政專業，將每一位同仁安排在最擅長的崗位上，讓民眾對『安全』二個字更有感。」

竹縣警局表示，交通事故案件處理不僅攸關民眾權益，亦為擬定交通環境改善策略的重要資料來源，檢視一一三年度於新竹縣新豐鄉及湖口鄉共發生交通事故約六千餘件，派出所員警為處理交通事故，經常於事故尖峰時段疲於奔命，間接影響其他警察任務之執行，甚者造成當地治安守護量能下降。

縣警局指出，將交通事故處理任務自新湖分局各分駐（派出）所統一回歸「交通警察隊新湖小隊」專責處理，從現場跡證蒐集、現場圖繪製到談話紀錄製作等，皆由受過專業訓練之員警負責，以落實標準化程序並提升案件處理品質。

新湖小隊自九月一日起試辦迄今共受理一千七百餘件交通事故，皆迅速而精準地到場排除並記錄相關跡證，期能透過專責化處理交通事故累積大量實務經驗，持續優化該制度之推動。除節省民眾等待時間外，更能維護當事人權益，亦能為縣府道路交通安全工作團隊提供更精確之前端資料，擬定整體交通環境改善策略。