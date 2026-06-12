竹縣警慶祝警察節園遊會 同仁攜家帶眷共享歡樂時光

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頒獎表揚年度績優警察同仁及協勤人員。





慶祝115年警察節，新竹縣政府警察局12日舉辦「115年警察節慶祝大會」，楊文科縣長會中向長期投入治安維護、交通執法及為民服務工作的警察同仁與協勤夥伴表達感謝與敬意，並頒獎表揚年度績優警察同仁及協勤人員，肯定其長年堅守崗位、無私奉獻的辛勞與付出。

其中，少年警察隊偵查佐張育家、竹東分局偵查佐黃俊維獲選為警察局模範警察；新埔分局偵查佐黃鉦明、鑑識科巡官黃世翔獲選刑事鑑識楷模；刑事警察大隊偵查佐黃晶薇因偵辦詐欺案件表現優異，以及偵查佐鄭朝元執行清碼專案成效卓著，均獲表揚肯定，展現竹縣警察專業能力與敬業精神。

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邀請華山國中學生共同參與，讓學生有機會近距離認識警察工作日常。

「115年警察節慶祝大會」邀請多位民意代表、地方仕紳及警察之友會代表到場共襄盛舉。今年慶祝活動有別於以往制式慶典。繼38婦女節舉辦電影欣賞活動、五一勞動節推出「開箱局長室」及音樂演奏驚喜後，警察局長林建隆再次發揮巧思，特別規劃以「警察同樂、家眷共享」為主軸舉辦警察節園遊會，希望讓平日肩負繁重勤務、全年無休守護縣民安全的警察同仁及協勤民力，在屬於自己的節日裡，能暫時放下工作壓力，與家人朋友共享輕鬆歡樂時光，也讓警察節不只是表揚，更充滿溫度與笑聲。

活動邀請華山國中學生共同參與，讓學生有機會近距離認識警察工作日常，透過現場互動與趣味體驗，更深入了解法治觀念及交通安全知識。現場宛如小型嘉年華，除準備豐富摸彩獎項、人氣胖卡餐車及多元美食攤位外，也設置投籃機、九宮格及氣球競賽等趣味闖關活動，並由警局各單位組成17支隊伍熱鬧競賽，現場氣氛熱絡、趣味十足。許多同仁攜家帶眷熱情參與，加油聲與歡笑聲此起彼落，現場洋溢熱鬧溫馨氛圍，也展現警察大家庭難得的團聚時光。

警察局長林建隆表示，希望透過不同於以往的警察節活動形式，感謝同仁及眷屬長期以來對警政工作的支持與付出，進一步凝聚團隊向心力，展現警察大家庭精神。

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