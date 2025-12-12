竹縣警有望增加勤務繁重加成津貼

新竹縣人口持續呈現正成長，新竹縣政府以實質行動，表達對警察的感謝與肯定，在新竹縣長楊文科、新竹縣議會的支持下，通過新竹縣政府警察局一一五年度的增編預算，率非六都之先，提出「勤務繁重加成」津貼，若獲警政署同意，即可於明年實施，盼提升員警留任意願，降低警察工作負擔。

新竹縣長楊文科昨（十二）日表示，新竹縣人口不斷增加，警民比高居全台第二名，基層、外勤員警的負擔及業務也相對其他縣市繁重，為了提高員警留任的意願，新竹縣政府警察局於一一四年二月二十一日向警政署爭取增訂新竹縣警勤加給繁重加成，並比照現行桃園市、臺中市、臺南市及高雄市等直轄市按原支等級數額最高加七成（六千七百九十元）支給。

新竹縣的縣轄市竹北市超越彰化員林，成為全台最大市，而湖口鄉、竹東鎮亦為全台最大鄉、鎮，因應人口增長，警察工作逐日繁重，楊文科表示，有賴警察在第一線守護治安、交通，並致力宣導反毒、反詐騙等工作，因此傾力支持「勤務繁重加成」津貼，並獲議會同意通過，完成增編一一五年度人事費一點一億元，讓新竹縣成為非六都縣市中第一個把預算準備到位的縣市。