竹縣警聯手律師團助被害求償

新竹縣警局二十日宣布啟動創新打詐「阻、查、償」三部曲，未來除傳統「阻詐」與「查緝」外，將納入「法律訴訟求償」，打造全方位打詐防護網。目前正研議委由律師團協助財損達千萬以上的受害者提起訴訟。

新竹縣詐欺案件財損金額在全國名列前茅。縣長楊文科在主管會報上指示縣警局，目標不僅要抓到人，更要幫被害人把錢追回來；由律師團協助被害人打贏官司，進一步讓車手透露幕後詐騙主謀，否則車手將背一輩子債務，希望同時具有嚇阻作用。

縣警局長林建隆說，據統計，去年全縣查獲詐欺集團五十四件、四百二十九人，查扣不法利得一億三千一百二十萬餘元；攔阻一百五十一件、金額一億九千五百三十七萬元。對被害人而言，最迫切的往往是「拿回被騙的款項」，而非僅僅是嫌犯落網。

林建隆指出，縣警局目前已鎖定十案，先從三個財損達千萬以上的案例著手，並已緝捕多名詐騙集團犯嫌，將委由律師團協助被害人提訴訟求償，盡可能為被害人拿回財產損失。